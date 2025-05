Viadutos em frente ao Parque Assis Brasil em Esteio serão liberados nesta semana

Os viadutos em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, serão liberados para a circulação de veículos nesta semana, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/RS). De acordo com Hiratan Pinheiro, superintendente regional da autarquia, as obras de acabamento e de colocação da sinalização vertical e horizontal estão em fase final. Os investimentos para a realização dos trabalhos, no valor de R$ 130 milhões, são provenientes do governo federal.

Os trabalhos realizados no complexo viário de Esteio foram a duplicação do viaduto existente e a construção de novas elevadas em frente ao parque, com rua lateral dos dois lados. A nova estrutura será testada pelos visitantes durante a realização da 48ª edição da Expointer que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro deste ano. A maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil.

O prefeito de Esteio, Felipe Costella (PL), disse que as intervenções no Complexo da BR-116 em Esteio mudam não apenas o cenário urbano da região de mais de 76 mil habitantes, mas também a dinâmica de mobilidade e o desenvolvimento da cidade. "As obras representam um marco importante para a integração entre os bairros e o centro urbano, além de facilitar o deslocamento entre Esteio e os municípios vizinhos", ressalta. A nova estrutura vai facilitar o acesso de veículos, ônibus e caminhões em direção a Canoas e Porto Alegre e também no sentido para Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Segundo Costella, o investimento muda a fotografia da entrada de Esteio. "É uma obra que valoriza a cidade, melhora a mobilidade e contribui diretamente para o desenvolvimento da região", acrescenta. A prefeitura destaca que, com as novas alças e readequações, espera-se a redução dos congestionamentos, mais fluidez no tráfego e melhores condições para o transporte público e de cargas.

Os trabalhos na BR-116, em Esteio, começaram em setembro de 2023. As obras dos viadutos lateral e do Celina Kroeff foram realizadas de maneira simultânea. No projeto, consta a implantação de uma terceira faixa em cada sentido da BR-116, e de uma rua lateral no sentido Porto Alegre/Interior. Também foi construída uma nova passarela de pedestres junto à estação da Trensurb. O viaduto lateral ao existente, com cerca de 180 metros de comprimento e pista dupla, permite a duplicação da passagem por cima da rótula do município de Esteio, no sentido Interior/Porto Alegre. A estrutura atual será utilizada no sentido Porto Alegre/Interior, transformando a faixa da direita em uma rua lateral. O viaduto Celina Kroeff com 161 metros de comprimento e pista dupla, permitirá uma melhor circulação no trânsito, segundo o Dnit/RS, entre a avenida Celina Kroeff e a BR-116, em ambos os sentidos. Já o terceiro viaduto, de retorno à BR-116, possui 68 metros de comprimento e três faixas em cada sentido.