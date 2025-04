Prefeitura investirá R$ 11 milhões em obras no sistema de proteção contra cheias

A Prefeitura de Porto Alegre investirá R$ 11 milhões nas obras das comportas do sistema de proteção contra cheias. Duas concorrências públicas abertas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) chegaram ao fim nesta semana, com a publicação dos contratos no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) da quarta-feira (23) e desta sexta-feira (25).



A primeira licitação prevê o fechamento definitivo, em concreto armado, das comportas 8, 9, 10 e 13. As passagens, que já não são mais utilizadas para acesso à área portuária, serão substituídas pela extensão do muro da Mauá - a exemplo do que foi realizado nos portões 3, 5 e 7. O investimento será de R$ 3,1 milhões.

Já o segundo edital prevê a substituição das comportas 11, 12 e 14. As passagens, localizadas na avenida Castelo Branco, serão reforçadas com portões projetados, especificamente, para as necessidades da região - que é impactada pela força do rio Jacuí. O investimento será de R$ 8,2 milhões.



Reformas futuras

Outras quatro comportas que integram o sistema de proteção contra cheias serão reformadas. Os portões 1, 2, 4 e 6 não apresentaram problemas na última cheia do Guaíba, mas receberão melhorias de vedação e mobilidade. As intervenções também serão objeto de licitação.

O fechamento definitivo de sete passagens reduzirá de 150 para 45 metros a amplitude total das aberturas no muro. O objetivo é reduzir a possibilidade de infiltrações em caso de novas cheias.

Casas de bombas

O Dmae relançará nas próximas semanas, com novo edital, a concorrência pública para as obras nas Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 12, 17, 18 e 20. O primeiro certame, que estava em andamento desde janeiro, foi revogado em razão da inabilitação de diversas empresas concorrentes e questionamentos judiciais.



O departamento trabalha, ainda, na abertura da licitação para as obras nas Ebaps 5, 6, 8 e 10. O edital deve ser publicado em maio. O corpo técnico atua na conclusão dos projetos de engenharia necessários para as obras nas demais casas de bombas. Todas as unidades afetadas pela enchente de 2024 passarão pelo processo.