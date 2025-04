Fundação Gerações realiza chamada pública para projeto voltado à mulheres

Até o dia 18 de maio, estão abertas as inscrições para a Chamada Pública Geração de Renda para Mulheres, que selecionará projetos destinados a grupos atingidos pela inundação de maio de 2024. Podem participar organizações que atuem com a agenda da inclusão socioprodutiva de mulheres nos municípios de Alvorada, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo. A Chamada é uma iniciativa da Fundação Gerações, por meio do Fundo Comunitário Porto de Todos, em parceria com o Center for Disaster Philanthropy (CDP). Cada projeto selecionado será beneficiado com até R$ 60 mil para implementação das atividades elencadas. Os proponentes também contarão com um ciclo de assessoramento técnico especializado. Esta é a quarta chamada pública do Fundo Porto de Todos e a maior em volume de recursos, com total de R$ 1 milhão disponibilizados para repasses às iniciativas contempladas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no formulário online disponível no site da FG. Ações que podem ser contempladas pelos projetos: Aquisição e distribuição de ferramentas, equipamentos, insumos, entre outros (desde que atendam às necessidades dos grupos de mulheres); Apoio e/ou fomento de pontos físicos e digitais de comercialização de produtos e serviços ofertados/produzidos pelos grupos de mulheres; Atividades que forneçam apoio psicológico e de saúde mental para que os grupos de mulheres avancem e reconstruam o seu bem-estar emocional, a capacidade de enfrentar e reconstruir as suas vidas; Reforma e/ou melhoria das estruturas físicas necessárias para atividades de geração de renda realizadas por grupos de mulheres.