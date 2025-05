Obras de substituição das redes de água avançam para a frente da Santa Casa

Quem frequenta avenida Independência, em Porto Alegre, especialmente em trecho próximo ao Hospital Santa Casa, pode perceber o início de obras que dificultam o trânsito na região. Trata-se da substituição das redes antigas de água da avenida, obra de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que teve início em novembro de 2023 e pretende implantar cerca de 18,8 quilômetros de novas tubulações nos bairros Independência, Bom Fim e Centro Histórico.No início da semana, as obras estavam situadas na esquina da avenida Independência com a rua Garibaldi, causando dificuldade no trânsito de veículos e incômodo aos moradores do local. A implementação da nova tubulação foi finalizada na última quarta-feira (14) e avançou em direção ao centro, próximo à Santa Casa de Porto Alegre.