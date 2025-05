Obras na Capital lembram roteiro da peça Esperando Godot

É uma peça teatral de Samuel Beckett em que o personagem nunca chega. Não é bem o caso das obras espalhadas pela Capital, mas quase. Na avenida Independência com a rua Garibaldi, a cada cinco minutos acontece um enrosco entre ônibus e lotações com o canteiro de obras. Certo, é para melhorar, mas o número de operários poderia ser bem maior.



Vila Oliva, o sonho

A área técnica do governo do Estado já realizou concorrência pública para a construção da rodovia RS-466, que ligará Gramado ao pretendido aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, mas o vencedor não preencheu os requisitos técnicos. Ainda acho que o novo aeroporto vai levar anos para ser construído, sem falar nas obras de infraestrutura. Como sempre, no hay plata. Nem lá, nem cá.

À moda antiga

Num projeto piloto idealizado pelo secretário de Educação de Anta Gorda, Gustavo Arossi, com o patrocínio do Instituto Brasil Solidário, crianças e estudantes das séries finais aprendem português e matemática via jogos "de verdade" e como antigamente. De forma interdisciplinar, estudam "bons negócios", "empreendedorismo" e "educação financeira" na Escola de ensino fundamental Augusto Meyer, na Linha Quarta. A cidade fica a 200 quilômetros de Porto Alegre.

Perigo em duas rodas

A prefeita socialista de Paris, Anne Hidalgo, anunciou a proibição de estacionar patinetes elétricos nas calçadas e pediu aos operadores do veículo que limitassem a velocidade dessas máquinas, que estão se multiplicando no espaço público da capital francesa. Porto Alegre se contentaria com a limitação de velocidade.

Um doce negócio

Se existe uma área que pode dar um bom dinheiro é a das confeitarias, se o ponto e a gestão forem bons. Agora mesmo abriu uma na Rua dos Andradas "do lado de cá", perto da Dr. Flores. A Dolce Gusto é franquia de Bento Gonçalves, então, gringo não é só galeto e comida italiana, agora atacam com doces e tortas e café.

Coisa de país rico

Os gastos da comitiva Lula-Janja mais os cerca de 150 acompanhantes à Rússia, incluindo políticos e empresários que pegaram carona "no mól", chegaram a R$ 4,5 milhões. Mas não se sabe a quanto foram os gastos com cartão corporativo, que não é divulgado. E agora tem essa viagem para a China, que deve ter despesa semelhante. Essas viagens parecem mais fuga dos pepinos nacionais.

Frio distante

Nem bem começou a esfriar e já tem loja da Capital liquidando malhas. Ou os institutos de meteorologia previram inverno curto ou é falta de caixa mesmo.

