Empresa de SC fará projeto executivo de ponte Rio Grande-São José do Norte

Uma empresa de Santa Catarina foi a vencedora da concorrência para a realização do projeto executivo de engenharia da ponte entre Rio Grande e São José do Norte, ligação a seco entre os dois municípios separados pela Lagoa dos Patos, e que representa uma demanda da comunidade há cerca de 50 anos, para ligar Rio Grande ao restante do RS por meio da rodovia BR-101.

É a partir do projeto executivo, que contém todos os parâmetros técnicos para a construção, que a obra propriamente dita poderá ser iniciada. A partir disso, o prazo previsto para a entrega da estrutura é o ano de 2029.

Jair Rizzo, que coordena a Comissão Regional pró-ponte, celebrou a conclusão de mais essa etapa para a concretização da demanda da região. “Há 25 anos a gente vem batalhando sem parar. Estamos escrevendo a penúltima fase deste grandioso projeto. A gente conseguiu romper a barreira da descrença tanto política quanto popular” em relação à obra.

A publicação do edital pelo governo federal aconteceu em 21 de março, e gerou reações positivas de lideranças políticas, empresariais e populares da zona Sul do estado, que pontuam que a ligação a seco entre as duas cidades ampliará as atividades do Porto de Rio Grande, otimizando a logística do complexo e permitindo a instalação de novos terminais na vizinha São José do Norte, e também impulsionará o turismo na região, diminuindo em 100 km a distância entre Rio Grande e Santa Catarina. “A ponte representa nossa redenção econômica e social. Através da expansão portuária, da expansão do turismo, a gente tem um grande potencial”, reforçou Rizzo.Atualmente, a conexão entre os dois municípios se dá pela travessia de balsa, para veículos automotores, e de barca, para os pedestres, trajeto que leva cerca de uma hora, entre embarque e desembarque, para vencer os 5km de extensão do canal.Atualmente, a travessia entre as duas cidades por veículos é realizada por meio de balsas, serviço que Rizzo classifica como "arcaico, précário e caríssimo". Segundo ele, um veículo de passeio paga cerca de R$ 50,00 por travessia, enquanto caminhões podem desembolsar até R$ 500,00 para cruzar o canal. A passagem de pedestres, por sua vez, é realizada por lanchas, com tarifa de R$ 6,50.