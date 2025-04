Audiência apresenta traçados para ponte Rio Grande-São José do Norte

Quatro diferentes possibilidades de traçado para o complexo viário relacionado à futura ponte entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte audiência pública sobre o tema realizada em Rio Grande nesta sexta-feira (25). para o complexo viário relacionado à futuraforam apresentadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) nasobre o tema realizada em Rio Grande nesta sexta-feira (25).

O evento, que durou cerca de duas horas, ocorreu no Salão Nobre da prefeitura de Rio Grande, e foi aprovado pela Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado estadual Halley Lino (PT). A discussão girou em torno dos projetos básico e executivo de engenharia que nortearão a futura construção da ponte e de seus acessos, conectando os dois municípios pela BR-101.

Durante a audiência, técnicos do Dnit detalharam a concorrência pública aberta no final de março para a contratação da empresa responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo da ponte. O edital está orçado em R$ 10.332.447,33, e a abertura das propostas está prevista para 14 de maio. O superintendente regional do Dnit no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva, apresentou em vídeo os próximos passos do processo, destacando que a seleção da empresa será o ponto de partida para que o projeto ganhe ritmo e avance de forma mais concreta.

Quatro alternativas de traçado foram apresentadas, todas envolvendo diferentes combinações de ponte fixa ou móvel e contornos viários ao Norte ou ao Sul dos centros urbanos. O traçado ao Sul prevê a construção de um contorno viário elevado, com ponte fixa ou móvel de 140 metros sobre o canal de São José do Norte, bem como uma ponte fixa baixa, com a mesma extensão, sobre o canal do Porto Antigo, assim como a adequação de vias urbanas em Rio Grande. Já o traçado ao Norte prevê um contorno ao Norte, com pequena elevação, uma ponte fixa alta ou uma ponte móvel de altura média, de 140 metros, sobre o canal de São José do Norte, e uma ponte fixa baixa sobre o canal do Porto Antigo, igualmente com adequações viárias.

As propostas fazem parte de um estudo de viabilidade técnica aprovado pelo Dnit, que deu origem ao edital do projeto executivo. Além das questões estruturais, a audiência também debateu os impactos socioeconômicos e ambientais da futura ponte. Foram mencionadas medidas de mitigação e compensação que deverão ser incluídas no projeto, como forma de preservar o ecossistema local e minimizar os efeitos da obra sobre as comunidades envolvidas.

A construção da ponte é aguardada há décadas pela população local e é considerada estratégica não apenas para a mobilidade regional, mas também para a economia gaúcha. A obra é vista como essencial para fomentar o desenvolvimento econômico e turístico da Zona Sul do Estado, além de servir como elo entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, bem como Santa Catarina e demais regiões do Brasil.

Segundo Halley Lino, a escolha da empresa possibilitará um reforço da mobilização política e institucional em torno da obra. Ele adiantou ainda que uma nova audiência será realizada na Câmara de Vereadores de São José do Norte, em data a ser confirmada após a definição da empresa vencedora da licitação.

Entre as autoridades presentes estavam a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, o prefeito de São José do Norte, Neromar Guimarães, e a vice-prefeita Vanessa Oliveira. Também participaram representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente, Transportes, Agricultura e Turismo, além de vereadores de Rio Grande, São José do Norte, Mostardas e Capivari do Sul, deputados federais como Alexandre Lindenmeyer, que defendeu a importância da obra e sugeriu que a ponte se estenda desde a região de Honório Bicalho, em Rio Grande, até as proximidades do Estaleiro EBR, em São José do Norte.

Lideranças da sociedade civil, como Jair Rizzo, coordenador da comissão Pró Ponte, e representantes do Ministério dos Transportes também marcaram presença no encontro.