Porto do Rio Grande fecha abril com movimento de 2,7 milhões de toneladas

O Porto do Rio Grande fechou o mês de abril com uma movimentação total de 2.746.440 toneladas de cargas, tanto no cais público quanto nos terminais localizados no distrito industrial, segundo informações da Portos RS divulgadas nesta terça-feira (13).

Deste montante, os granéis sólidos representam a maioria, com 1.509.366 toneladas, o equivalente a 54,96% da movimentação geral. Em seguida, aparecem as cargas gerais, com 35,14%, e os granéis líquidos, com 9,9%.

Entre os produtos com maior desempenho no quadrimestre, destaca-se o milho, que apresentou uma elevação significativa de 897,09% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também registraram crescimentos relevantes as movimentações de sulfatos (207,38%), cloreto de potássio (78,83%), fosfatos (47,67%) e carnes (46,37%).

As operações com contêineres mantêm trajetória de alta. No mês de abril, foram movimentados 70.088 TEUs, representando um crescimento de 3,66% em relação a abril de 2024. No acumulado de janeiro a abril, o avanço foi de 24,64%.

Nas exportações realizadas até abril, os principais destinos das cargas foram: China (1.159.541t), Vietnã (913.606t), Indonésia (503.543t), Arábia Saudita (494.764t) e Coreia do Sul (354.635t). No que se refere às importações, os principais países de origem foram: China (662.047t), Argentina (437.571t), Rússia (261.372t), Marrocos (183.132t) e Uruguai (148.974t).

O primeiro trimestre para o complexo foi o melhor em volume em 10 anos, com uma movimentação total de 9.802.155 toneladas entre janeiro e março de 2025, avanço de 15,54% em relação ao mesmo período de 2024.

Incluindo todas as suas unidades portuárias, o Rio Grande do Sul encerrou o mês com uma movimentação total de 2.878.054 toneladas. No acumulado do quadrimestre, foram 1.241 embarcações operadas, representando um incremento de 1,53% na movimentação em relação ao mesmo período de 2024.

No Porto de Pelotas, as movimentações totalizaram 86.814 toneladas em abril. As toras de madeira, destinadas à produção de celulose, representaram a maior parte das operações, com 82.815 toneladas. Já o clínquer - insumo utilizado na fabricação de cimento - respondeu por 3.999 toneladas.

Já o cais público de Porto Alegre registrou, no mês de abril, o maior volume de movimentações do ano, com 44.800 toneladas. Os principais produtos recebidos foram insumos para fertilizantes, com 35.958 toneladas, e sal, com 8.842 toneladas movimentadas no período.