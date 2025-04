Oito escolas estaduais ainda não retornaram aos prédios originais depois da enchente

Das mais de 600 escolas estaduais impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, oito ainda não retornaram para seus prédios originais. Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), os colégios somam 2.294 estudantes. Além dos impactos perceptíveis na infraestrutura, alunos e professores lamentam as perdas no ensino, também considerando o período de pandemia pouco tempo antes.



Os 871 alunos do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco - o Castelinho, em Lajeado -, são recebidos na Universidade do Vale do Taquari (Univates). O segundo maior, em números, é o Colégio Estadual Tereza Francescutti, em Canoas, na Região Metropolitana. Os 686 alunos, atualmente, estão na Escola Estadual de Ensino Médio São Francisco. Outras seis escolas também não retornaram aos prédios originais. Por enquanto, não há um prazo definido para o retorno.

Localizada em uma das áreas mais altas de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, a EEEM Professor Américo Braga Netto era um dos locais considerados mais seguros, mas isso até a água chegar em maio de 2024. “O dia primeiro de maio era um feriado, mas recebi uma mensagem da coordenadora regional de educação para assistirmos a live do governador. Quando recebi aquela mensagem, pensei: meu Deus! O que vem por aí não é coisa boa”, lembra, assustada, a diretora Adriana Rosa.



A água do rio Jacuí atingiu a escola com a força equivalente ao rompimento de uma barragem e, consequentemente, a primeira preocupação da direção foi com os alunos. Segundo a diretora, uma busca ativa foi realizada, principalmente, por meio de grupos do WhatsApp, na tentativa de unir a rede novamente. “Durante aqueles dias, quando não era possível chegar tanto na escola quanto em nossas casas, trabalhamos dessa forma, resgatando nossos alunos”, detalha.

Mesmo praticamente incomunicável, o estudante Thiago Carvalho Soares, de 17 anos, sentiu a preocupação da comunidade escolar. “Fiquei sem o meu celular no começo das enchentes. Quando recuperei o aparelho, percebi que a escola entrou em contato em diferentes momentos”. O cenário também se repetiu em outras regiões do Estado impactando milhares de estudantes.



Depois da união, as atividades, aos poucos, foram retomadas. O impacto, no entanto, ainda é sentido, especialmente, em alunos da reta final do Ensino Médio. “Uma aula presencial com o professor é muito melhor do que uma atividade enviada no grupo, nós já tínhamos vivido isso com a pandemia e, agora, novamente com as enchentes”, complementa Soares. De acordo com ele, no retorno para sala de aula foram realizadas atividades de revisão dos conteúdos.



Conforme a Seduc, foram destinados R$ 72 milhões por meio do programa Agiliza para a recuperação da rede. Além disso, a campanha Mochila Cheia entregou 29 mil kits para escolas de todo o Estado, outros R$ 18,2 milhões adicionais foram destinados para merenda escolar. O governo gaúcho também trabalha com a criação de estruturas resilientes, as unidades fazem parte da agenda da educação para os próximos 10 anos.