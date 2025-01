Empresas se unem para reabertura da maior escola municipal de Porto Alegre

Depois de 70 dias de obras, a Escola Municipal de Educação Básica Doutor Liberato Salzano - maior instituição da rede municipal de Porto Alegre -, localizada no bairro Sarandi, está preparada para voltar às atividades. Para a realização das obras foram doados R$ 9 milhões das empresas Ambev e Gerdau, além de uma série de doações organizadas pelo Movimento União Brasil.



O ato de entrega ocorreu nesta sexta-feira (31) e contou com a presença de autoridades municipais e estaduais e dos representantes das empresas e organizações envolvidas. O retorno dos alunos será no dia 17 de fevereiro, juntamente com toda rede municipal. Em decorrência da enchente, o nível da água chegou a 1,50 metro no local.

Ao todo, a escola atende 1,7 mil alunos. “A comunidade está ansiosa para, finalmente, voltar à escola. As crianças estavam em espaços temporários, no Clube Comercial Sarandi e na Paróquia São José, o que trouxe dificuldades para as famílias, para as crianças e para o corpo docente”, conta o secretário-adjunto da Secretaria de Educação (Smed), Maurício Cunha.



Os R$ 9 milhões foram viabilizados por meio do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática. “Vivemos uma tragédia sem precedentes, mas a solidariedade ultrapassou barreiras”, reforçou o responsável pela pasta, Germano Bremm. Os serviços, no entanto, foram realizados a partir da doação de empresas como a Gerdau e a Ambev, além do Movimento União Brasil, que reuniu doações de diferentes instituições.

“Estamos envolvidos com a reconstrução do Rio Grande do Sul em todo nível estadual, mas, principalmente, em nível municipal. Trabalhamos na infraestrutura, nas moradias e na educação. Hoje é um dia de comemoração”, destacou o empresário André Gerdau Johannpeter. Essa, no entanto, não é a primeira vez que a Gerdau e a Ambev trabalham juntas em prol da causa social. Durante a pandemia, as empresas construíram um hospital, com mais de 100 leitos.



“Conversamos com a prefeitura sobre o quê a Ambev poderia deixar de legado e, claro, foi a escola. É uma alegria trabalharmos juntos com uma empresa como a Gerdau e o Movimento União BR para podermos entregarmos juntos uma escola remodelada e moderna poucos dias antes de voltarmos às aulas”, salientou o diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia.



Para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o dia é também marcado pela celebração. “São 1,7 mil famílias que terão a segurança de trazer os seus filhos para escola, com quadras novas, biblioteca, isso é o sentimento da vida! Se eu fosse um empresário, seria como eles, sozinhos não daríamos conta”, complementa.



Desde o início das enchentes, o Movimento União Brasil também tem atuado nas ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. Durante o período, a organização, especializada em apoiar vítimas de catástrofes climáticas, reuniu doações de diferentes frentes, como o Instituto Cultural Floresta, que viabilizou a entrega dos móveis na escola Liberato, em novembro do ano passado. “É um prazer enorme participarmos desse momento com o poder público, privado e Ongs”, salientou a diretora executiva Tatiana Monteiro de Barros.



A expectativa é que o dia 17 de fevereiro, assim como esta sexta-feira, marque a história da escola Liberato Salzano com a retomada dos alunos. O espaço conta com 5 mil metros quadrados e foi restaurado praticamente na totalidade, mantendo a arquitetura de 1950, quando foi fundada.



As obras se estenderam também para o pátio, com muros, portões, jardim e quadras de esportes. Nessa linha, o Instituto Superação, que atua em 80 escolas públicas de São Paulo e Minas Gerais, inicia as atividades em Porto Alegre. “Temos um método próprio, relacionado ao desenvolvimento sócio emocional atrelado ao desenvolvimento esportivo. A ideia é levar muita educação e muito esporte”, explica a diretora Geral do Instituto Superação, Joana Passos Miraglia.