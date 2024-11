Maior escola municipal de Porto Alegre recebe doação de 1,5 mil móveis

A união do poder público com a sociedade civil possibilitou a entrega de 1,5 mil móveis na Escola Municipal de Educação Básica Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, maior instituição da rede de ensino municipal de Porto Alegre, localizada no bairro Sarandi. A expectativa da direção é iniciar o próximo ano letivo no espaço, que ainda se recupera dos impactos da enchente de maio.



O mobiliário foi entregue na tarde desta terça-feira (19) pelo Instituto Cultural Floresta, que também atua na montagem. Entre os móveis, estão 570 classes de aula, 685 cadeiras, 40 bancos, 20 mesas de refeitórios, 30 mesas para professores, 30 conjuntos de mesa e cadeiras para crianças de 2 a 5 anos.

“O Floresta teve essa preocupação com a melhoria da educação pública e da segurança. A crise acabou gerando uma oportunidade de ajudar”, reforça o presidente do Conselho Consultivo do instituto, Claudio Goldsztein.

A ação foi articulada pela Associação de Escolas Privadas de Educação Infantil do RS, com o apoio dos movimentos SOS Educação RS e Formiguinhas pelo RS. Os itens, no entanto, foram adquiridos através de doação de recursos pela plataforma de financiamento coletivo Vakinha Online.



“Quando a enchente começou, vimos que precisávamos atuar de uma forma mais ativa do que em setembro [catástrofe que atingiu, principalmente, o Vale do Taquari]”, explica o CEO da plataforma, Luiz Felipe Gheller. Aberta no dia primeiro de maio, a campanha arrecadou R$ 834.504,70 para mobiliar cinco escolas municipais atingidas pela força da água. Além da Liberato, serão atendidas as escolas Giudice, Porto Alegre, João Goulart e Migrantes.



Segundo o secretário de Educação de Porto Alegre, Maurício Gomes da Cunha, as entidades mencionadas estão envolvidas desde o começo da reconstrução do espaço. “O Floresta está conosco em cinco escolas e o mais interessante é que a enchente estreitou laços da sociedade civil com o poder público, o que nos permite vislumbrar o futuro”.