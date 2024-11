Porto Alegre terá aula inspiradora para mais de dez mil estudantes da rede pública

Cerca de dez mil alunos do Ensino Médio da rede pública do Rio Grande do Sul devem participar da maior aula do País que busca de inspirar os jovens a usarem a educação como principal ferramenta para alcançar seus objetivos. Personalidades convidadas pelo 'Crie o Impossível' vão compartilhar experiências como forma de impulsionar os jovens a visualizar perspectivas, trazer esperança e despertar sonhos. Serão mais de dez palestras com trajetórias impactantes que contribuem para ampliar as perspectivas dos estudantes. O evento acontece na quinta-feira (21), das 8h às 12h, no estádio Beira-Rio (Av. Padre Cacique, nº 891, bairro Praia de Belas).

• LEIA TAMBÉM: Especialista defende o uso produtivo de telas em sala de aula



“Neste momento, há milhares de alunos no Ensino Médio sem perspectiva quanto ao futuro. O objetivo do Crie o impossível é abrir perspectivas, trazer esperança e despertar sonhos. Durante o evento, eles veem depoimentos de personalidades reconhecidas e se identificam com situações semelhantes. Acreditamos que a palavra convence, mas o exemplo arrasta e, mais uma vez, vamos juntos criar o impossível, ressalta Guilhermina Abreu, CEO da ONG Embaixadores da Educação.



O evento, que está em sua quinta edição, é realizado pela ONG Embaixadores da Educação e conta com o apoio do Sebrae RS. Este ano, o Crie o Impossível é especial pela educação do RS, extremamente afetada pelas cheias de maio. Por isso, o tema desta edição é “Onde há chance para educação, há chance para o recomeço”.



“O Sebrae estará presente com uma equipe de quase cem colaboradores, apoiando no dia 21 e destacando o Desafio Liga Jovem. Durante o evento, três equipes finalistas desse desafio subirão ao palco para compartilhar suas experiências. O Desafio Liga Jovem instiga os alunos a buscarem soluções para problemas reais, incentivando-os a pensar em respostas concretas para os desafios cada vez mais complexos da sociedade. Assim como a ONG Embaixadores da Educação, que, ao identificar os impactos das enchentes no RS, mobilizou uma grande rede de parceiros para trazer o 'Crie o Impossível' para cá. Juntos com a Embaixadores da Educação, buscamos fortalecer a educação no estado e abrir novas possibilidades para os estudantes”, salienta a Gerente de Políticas Públicas do Sebrae RS, Janaína Zago Medeiros.



Esta edição do ‘Crie o Impossível’ é realizada pela ONG Embaixadores da Educação em parceria de tm1 Brand Experience e Instituto Caldeira. Além do patrocínio do Sebrae, também contribuem a Vakinha e o Instituto Helda Gerdau. Nas quatro edições anteriores, o 'Crie o Impossível' impactou mais de 200 mil alunos de escolas públicas, seja nas aulas nos estádios ou nas transmissões ao vivo do evento em seus canais oficiais.



Já estiveram no palco do evento o produtor, diretor de criação e empresário KondZilla; a primeira mulher negra a ocupar uma posição de CEO no Brasil, na Lacoste, Rachel Maia; o rapper Emicida; o empresário Geraldo Rufino; o fundador do jornal “Voz das Comunidades”, Rene Silva; o criador do canal Favelado Investidor, Murilo Duarte; a empresária e influencer Bianca Andrade (Boca Rosa); a cientista que sequenciou o DNA do vírus causador da covid-19, Jaqueline Goes de Jesus; o ex-jogador de futebol e empreendedor Tinga; os humoristas Isaías e Gustavo Tubarão; e muitos outros.



A ONG Embaixadores da Educação surgiu de um coletivo em 2013, em Belo Horizonte (MG). Em 2023, já havia impactado mais de 200 mil alunos de escolas públicas de todo o Brasil. A missão da ONG é impulsionar estudantes de Ensino Médio a se tornarem realizadores e protagonistas de suas próprias histórias. Anualmente, realiza o evento CRIE, que incentiva jovens a acreditarem e investirem em seu potencial. A ONG já doou milhões de reais em bolsas de estudo integrais para estudantes de escolas públicas e, em 2023, venceu o prêmio de Melhor Evento em ESG de Branding Experience. Saiba mais em www.crieoimpossivel.com.br.



Crie o Impossível pelo Rio Grande do Sul

Data: 21 de novembro, das 8h às 12h

Local: Estádio Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891 - Praia de Belas, Porto Alegre – RS)

Participação presencial para escolas públicas convidadas.

Inscrições para transmissão online nas escolas: www.crieoimpossivel.com.br