Maio de 2024 segue presente na memória dos moradores de Porto Alegre - parte porque a água ocasionou danos irreversíveis e parte porque situações semelhantes, como alagamentos e falta de energia elétrica, se repetem quase mês a mês. Durante um ano, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) investiu R$ 300 milhões no sistema de proteção contra cheias.



Nas Estações de Bombeamento de Água (Ebaps) - chamadas de casas de bomba -, a novidade, segundo o diretor-geral adjunto do Dmae, Vicente Perrone, é a instalação da telemetria, ainda no mês de abril. O sistema, instalado nas 23 unidades, permite que as informações sobre níveis da água sejam compartilhadas com uma central. “O sistema só pode ser testado com água nos poços. Não precisamos depender do operador para saber qual será o próximo passo. Conseguimos ver isso pelo sistema de operações”, complementa.



As obras definitivas já deveriam ter começado, mas, conforme o Dmae, houve um problema no contrato. O primeiro lote inclui as Casas de Bombas, localizadas na avenida Padre Cacique (12), no Centro Histórico (17 e 18) e na Vila Minuano (20). Uma concorrência pública será relançada nas próximas semanas. O certame, que estava em andamento desde janeiro, foi revogado. Ainda de acordo com o departamento, a medida foi tomada em razão da inabilitação de diversas empresas concorrentes, que demonstraram a exigência de qualificação técnica restritiva à competição.



Já o segundo lote, contempla as estações 5 (Vila Farrapos), 6 (bairro Anchieta/Aeroporto), 8 (Vila Farrapos) e 10 (Vilas Elizabeth, União e Nova Brasília). Por enquanto, o edital ainda não foi aberto. Desde dezembro do ano passado, as estações consideradas prioritárias contam com geradores e Quadros de Transferência Automática QTAs, na tentativa de agilizar o acionamento das bombas. Entre os novos projetos do Dmae, está a instalação de câmeras de videomonitoramento e criação de novas casas de bomba. O local e quantidade, no entanto, ainda não foram definidos.