JC Te Lembra: Expodireto Cotrijal, isenção de importação de alimentos e Gre-Nal 446

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

isenção de imposto para importação de alimentos Começa a valer, a partir desta sexta-feira, a, anunciada na semana passada pelo governo federal. A medida abrange itens como carne, café, azeite, milho e açúcar.

quase 3 milhões de gaúchos estão com as contas atrasadas. Fevereiro registrou novo recorde de inadimplência no Estado. A estimativa da CDL Porto Alegre é de que

download do programa para envio do Imposto de Renda A Receita Federal liberou o. O período de entrega dos dados começa 17 de março e vai até o dia 30 de maio.

IPCA aumentou 1,31% em fevereiro , a maior alta para o período desde 2003, e já supera 5% ao ano.

taxação de 25% dos Estados Unidos sobre o aço no Brasil segue gerando debates no setor. O aumento na tarifa pode gerar queda de 11,27% nas exportações para o país.

Gre-Nal 446, que decide o campeão do Campeonato Gaúcho 2025 Acontece neste domingo o. A disputa será no Beira-Rio e o Grêmio precisa correr atrás do prejuízo da derrota por 2 a 0 no jogo de ida.

Carnaval de Porto Alegre acontece neste final de semana no Porto Seco, com os desfiles das escolas de samba dos Grupos Prata e Ouro.