Com apelo por auxílio a produtores gaúchos, 25ª Expodireto inicia em Não-Me-Toque

De Não-Me-Toque

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (10), o tráfego já era intenso nos arredores do parque da 25ª Expodireto Cotrijal, feira que teve início em Não-Me-Toque. Com mais de 600 expositores, a feira reúne produtores do Brasil e do mundo em busca de negócios e novas tecnologias no campo.



Durante a abertura oficial, o presidente da Cotrijal, Nei Cesar Manica, destacou a necessidade de um projeto de securitização para apoiar os produtores afetados pela estiagem no Rio Grande do Sul. “O Estado precisa de um olhar diferente. Os bancos estão contribuindo, mas precisamos da securitização, do alongamento das dívidas”, afirmou.



Além disso, Manica ressaltou que a feira representa uma grande oportunidade para negócios e inovação. “Os produtores podem vir em busca de conhecimento e relacionamento. Temos a certeza de que, independentemente do tamanho da propriedade, encontrarão soluções para reduzir custos e aumentar a produtividade, como com o uso da inteligência artificial”, disse.



O prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos, enfatizou a internacionalização do evento. “São mais de 80 países visitando nossa cidade. Que a Expodireto sirva para tirar ideias do papel”, declarou. Ele também defendeu melhorias na legislação para apoiar os agricultores.



Também presente na abertura, o governador Eduardo Leite anunciou medidas para mitigar os impactos da estiagem no Estado. Entre as ações está um decreto que reduz em 99% o prazo para autorização de projetos de irrigação em açudes e barragens de até 3 milhões de metros cúbicos, além de uma redução de 75% no tempo necessário para aprovar barragens de até 5 milhões de metros cúbicos.



