Governo do RS confirma que aulas não serão retomadas nesta segunda

eterminou a suspensão da volta às aulas na rede estadual em virtude do calor extremo no Estado O governo do Rio Grande do Sul confirmou que o retorno das aulas da rede estadual, previsto para esta segunda-feira (10), será adiado. O anúncio vem após a decisão da desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), que d

análise do recurso ainda neste domingo (9) Conforme a nota divulgada pelo governo, a suspensão é válida, em um primeiro momento, apenas para segunda-feira (10), considerando que a decisão poderá mudar após. Ainda, o governo afirma que avisará sobre as novas datas de início do ano letivo na segunda-feira.

A decisão da desembargadora levou em consideração a previsão de calor extremo para todo o Rio Grande do Sul nesta semana, especialmente segunda e terça-feira, quando os termômetros devem chegar a 40ºC em Porto Alegre. Na análise do pedido, a desembargadora Lúcia Cerveira considera que a falta de condições de inúmeras escolas gaúchas "é gritante", pela falta de equipamentos de ventilação e bebedouros, e acrescentou um outro aspecto a ser levado em conta. "Inúmeras crianças e adolescentes, bem ainda, professores e demais funcionários, precisam se deslocar a pé, ou por transporte público, em meio a temperaturas altíssimas conforme previsto", diz na decisão.

Confira na íntegra a nota do governo do RS:

O governo do Estado informa que, em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não haverá aula nas 2.320 escolas da Rede Estadual nesta segunda-feira (10/2).



Considerando que a decisão pode ser revertida em análise do recurso que será interposto ainda neste domingo (9), o governo disponibilizará informações atualizadas acerca da data de início do ano letivo durante a segunda-feira (10/2).