Temperatura deve chegar a 40ºC em Porto Alegre nesta semana

A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias seguirá predominante em todo o Estado nesta semana. Segunda (10) e terça-feira (11) serão os dias com as temperaturas mais altas. Em Porto Alegre, a semana inicia com máxima de 37ºC. Na terça-feira, os termômetros devem chegar a marca de 40ºC na capital gaúcha, conforme informações da MetSul Meteorologia.

• LEIA MAIS: Justiça determina suspensão da volta às aulas na rede estadual diante da previsão de calor extremo

Na segunda-feira, as temperaturas mais altas devem ser registradas na fronteira Oeste do Estado, chegando a 39ºC. Apesar das nuvens que podem surgir ao longo do dia, a segunda-feira deve ser de tempo seco. O sol também continuará firme em Porto Alegre, com temperaturas altas desde a manhã de segunda.

Na terça-feira, a capital gaúcha deve chegar a marca de 40ºC. Conforme a MetSul, haverá aumento de

nuvens ao longo da tarde, com baixa possibilidade chuva de verão no fim do dia. No entanto, apesar da previsão ser de chuva isolada em pontos da Grande Porto Alegre, há alerta de trovoadas e descargas elétricas em virtude do calor extremo.

• LEIA TAMBÉM: Entenda a onda de calor que atinge o RS

Confira a previsão para Porto Alegre nesta semana:

Segunda-feira: mínima 23ºC / máxima 37ºC

Terça-feira: mínima 26ºC / máxima 40ºC

Quarta-feira: mínima 26ºC / máxima 38ºC

Quinta-feira: mínima 23ºC / máxima 29ºC

Sexta-feira: mínima: 23ºC / máxima 33ºC

Sábado: mínima 22ºC / máxima 35ºC