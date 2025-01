Dmae inicia readequação da rede de drenagem urbana no entorno do Gasômetro

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) deu início à readequação da rede de drenagem urbana da avenida Presidente João Goulart, no entorno da Usina do Gasômetro. Uma equipe multidisciplinar - composta por técnicos especializados em topografia, esgoto, limpeza, manutenção em espaços confinados, extensão e reconstrução de redes - está mobilizada no local.

“A tecnologia da prefeitura, que tem mais de duas mil câmeras nas ruas, pode se usada para identificar com precisão as áreas que precisam de ação imediata. Também mobilizamos equipes para investigação e correção rápida de problemas em campo. Somadas, essas iniciativas já resultaram em avanços no tempo de resposta da drenagem”, explica o diretor-geral Adjunto do Dmae, Vicente Perrone.



Quatro bocas-de-lobo foram criadas para minimizar o acúmulo de água nos pontos mais críticos. A equipe do Departamento trabalha, ainda, em adequações na interligação entre as redes de micro e macrodrenagem. O objetivo é fazer com que a água da chuva chegue mais rápido à Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 16, localizada na Rótula das Cuias.

A força-tarefa de limpeza da rede de drenagem urbana - iniciada após a cheia histórica do Guaíba, em maio de 2024 - já atuou em todas as vias do Centro Histórico. No caso da avenida Presidente João Goulart, que possui um elevado grau de impermeabilização, foram realizadas múltiplas intervenções do tipo.



Com isso, foi identificada a necessidade de aumento no número de entradas de água na rede, substituição de equipamentos danificados pela ação do tempo e correção do fluxo das tubulações. As intervenções no entorno da Usina do Gasômetro serão concluídas no mês de fevereiro.