Porto Alegre lança sistema meteorológico ininterrupto

O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) da Defesa Civil de Porto Alegre conta, desde ontem, com um serviço de leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélite e outros meios captados 24 horas por dia. O sistema que gera boletins diários, semanais e mensais possui oito técnicos, entre meteorologistas, hidrólogos e geólogos.

Conforme o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, a implementação do sistema faz parte do Programa Porto Alegre Forte, que se iniciou após a enchente de maio de 2024 e recebeu R$ 25,8 milhões. O projeto atua em frentes como infraestrutura, habitação, transformação urbana e financeira e adaptação climática. "Neste último, nosso objetivo é a prevenção, aprender com tudo isso e fazer a nossa cidade ser mais resiliente", reforça.

De acordo com a coordenadora da Sala de Monitoramento, Natália Pereira, Porto Alegre é considerada uma das cidades com maior vulnerabilidade às mudanças climáticas devido as suas condições geográficas: "Não basta dar só a previsão do acumulado de chuva. É importante dar um detalhamento do tempo que isso vai levar, porque a mesma quantidade de chuva em um dia ou em uma hora terá consequências diferentes".

Segundo a meteorologista, o que se espera desta plataforma são alertas mais precisos para diversas regiões da cidade, auxiliando nas tomadas de decisões. Para isso, foram colocados 10 módulos eletrônicos, instalados em áreas de maior risco, com medição da quantidade de chuva, velocidade e direção do vento, temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar, radiação solar e vibração da terra. Partem desses equipamentos os sinais de alerta para a população.

Por meio das variáveis analisadas, o sistema tem capacidade de também monitorar o nível do Guaíba e demais rios que possuem ligação com o lago, como Jacuí, Caí, Gravataí e Sinos. Além disso, pode emitir alertas, implementar metodologias para estimativa de riscos de deslizamentos e validar dados públicos de estações meteorológicas e hidrológicas.

Na avaliação do prefeito Sebastião Melo, este refinamento de dados será fundamental para situações como o fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias. "Então, esse processo precisa de refinamento para a sua credibilidade, porque se nós alertarmos sobre informações de totens instalados no Sarandi, no Guarujá, e vier uma coisa falsa, o cidadão não vai mais acreditar em nós", afirma Melo.