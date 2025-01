Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 18 a 24 de janeiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 18 e 24 de janeiro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Complexo terá supermercado Zaffari, que começa a receber mobília para abrir. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Evandro Oliveira/JC.

Bourbon em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo estão na campanha. Matéria e foto: Patrícia Comunello.

Loja de Xangri-Lá foi aberta no fim de 2024, na principal avenida no balneário do Litoral. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: EDUARDO VIDAL/DIVULGAÇÃO/JC

Fachada das três casas históricas será preservada; no local funcionou a casa noturna Cabaret. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Thayná Weissbah/JC.

Dupla formada pelos irmãos Lourenço, 87 anos, e Lourival, 85, é a mais longeva em atividade na música brasileira. Matéria: Folhapress. Foto: Divulgação.