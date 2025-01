Asun erguerá supermercado e atacarejo em 2025; veja onde

Uma das maiores redes de supermercado do Rio Grande do Sul prepara dois novos empreendimentos para 2025, em plano que foi anunciado até agora. Uma das unidades do grupo Asun será uma megaloja de super de vizinhança no Litoral Norte. A outra será um atacarejo da bandeira Leve Mais, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

"Projetamos grandes investimentos para 2025", disse o presidente da rede, Antonio Ortiz, em nota, no fim de 2024, ano que o grupo previa fechar com faturamento de R$ 1,7 bilhão, o que pode assegurar a 7ª posição do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Os números e as colocações devem ser divulgados até abril pela Agas.

O supermercado será em Atlântida do Sul, no município de Osório. Ortiz apresentou o projeto em agenda recente com o prefeito Romildo Bolzan. O aporte é previsto em R$ 35 milhões. O Leve Mais será na RS-118, em Gravataí.

As obras para construir a loja em Osório começam em fevereiro, segundo a rede. A conclusão deve ser até novembro. Será a maior operação do grupo na região. A loja será às margens da Estrada do Mar, próxima ao condomínio Nautilus.

Na estrutura, a rede vem colocando mais self-checkout para agilizar atendimento EDUARDO VIDAL/DIVULGAÇÃO/JC

A unidade terá área total de 4,8 mil metros quadrados, com 200 vagas de estacionamento. Cerca de mil metros quadrados serão destinados a serviços, como "farmácia, lavanderia e outros estabelecimentos", diz o Asun. Serão abertos 150 vagas de empregos diretos.



"Será uma loja moderna, com estrutura completa, qualidade e economia e terá um impacto positivo para toda a comunidade local", comentou o empresário, na agenda com Bolzan.

No começo de dezembro do ano passado, a marca abriu a 15ª loja na região e segunda em Xangri-Lá, na avenida Paraguassu, 55, principal ligação com Capão da Canoa. A filial também veio com mais foco em serviço e atendimento com self-checkout. São 1,6 mil metros quadrados. 130 empregos e 100 vagas de estacionamento.



O grupo acrescentou mais operações desde 2022, entre novas unidades e aquisição de outros empreendimentos, como três lojas que eram do Carrefour, sendo duas em Gravataí - supermercado nacional e Maxxi-Atacado e um Maxxi em Santa Maria. As três mudaram para bandeiras da rede, tanto para vizinhança como atacarejo.

Em nota no fim de 2024, o grupo informou que teve crescimento anual de 23% em vendas e 9% em clientes entre 2022 e 2024.