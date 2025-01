Colégio Americano será na antiga sede do Leonardo da Vinci

Quem circula pelas ruas de Porto Alegre já deve ter se deparado com os painéis luminosos anunciando a nova era do Colégio Americano. Parte dos bens da Rede Metodista foi arrematada pelo grupo Raiz Educação - em leilão realizado em novembro do ano passado -, por isso o Colégio Americano, agora sob a nova gestão, foi transferido da rua Lauro de Oliveira, 71, no bairro Rio Branco, para a antiga sede da unidade Alfa do Leonardo da Vinci, na rua Cabral, 521, no mesmo bairro.De acordo com o CEO do Grupo Raiz Educação, Andre Gusman, no último ano o grupo dobrou o número de marcas no Rio Grande do Sul. “O que antes eram duas instituições consolidadas – Colégio Unificado e Colégio Leonardo da Vinci –, agora se amplia para quatro, com a chegada do Colégio Americano e do Colégio União”.