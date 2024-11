Como se deu a parceria entre os grupos Dallasanta e o Raiz Educação no leilão do IPA

A conclusão do leilão de parte dos bens do Grupo Metodista, dada no começo desta semana, é resultado da parceria entre a empresa gaúcha Dallasanta, dona de diferentes imóveis no Rio Grande do Sul, e o grupo Raiz Educação, do Rio de Janeiro. Seguindo o edital do leilão, a alienação dos bens preservará a atividade educacional.



Essa, no entanto, não é a primeira vez que os grupos estreitam as relações. As empresas já atuam em conjunto na unidade Gama, do Colégio Leonardo da Vinci, em Canoas, na Região Metropolitana. “Nossa parceria já ocorre em outros imóveis como na unidade Gama e na própria unidade Alfa (localizada na rua Cabral, em Porto Alegre). Como o colégio está em crescimento e o terreno na Cabral é mais limitado, eles sempre olharam com bons olhos essa expansão”, explica o diretor de propriedades na Dallasanta, Pedro Dal Magro.

Com o lance de R$ 33 milhões, foram arrematados o restante dos prédios onde se estabelecia o Centro Universitário IPA e o Colégio Americano, em Porto Alegre, além do Colégio Metodista União, de Uruguaiana - juntamente com o terreno. “Do Americano, o que foi comprado é fundo de comércio, que seria a matrícula dos alunos e a possibilidade de usar o nome. O imóvel não foi incluído no leilão”, explica Dal Magro.



Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), metade dos recursos serão direcionados aos créditos trabalhistas da recuperação judicial. A decisão de homologação do leilão, no entanto, ainda não foi informada pelo magistrado. A partir da negociação, o Colégio Leonardo da Vinci terá sua unidade alfa transferida para as dependências do IPA. Com mais de 15 mil m² de área, o local conta com laboratórios, auditório de 400 lugares e biblioteca com mais de 500 m². A mudança busca proporcionar uma ampliação e maior qualidade na estrutura para os estudantes.

Dessa forma, os imóveis arrecadados ficam com o grupo Dallasanta e a operação educacional ficará com a Raiz. “Foi uma negociação natural. Visitamos o imóvel há cerca de 10 dias e precisávamos fazer a negociação com o grupo Raiz. Assinamos um memorando de intenções no momento do leilão”, reforça ele Dal Magro. A parceria entre os grupos Dallasanta e Raiz Educação também deve resultar em outro projeto, desta vez no Rio de Janeiro. No entanto, não foram divulgadas mais informações.

O grupo Raiz Educação foi procurado para dar mais detalhes sobre a parceria, mas não retornou até a publicação desta reportagem.

Grupo Raiz Educação conta com 14 marcas

Fundado em 2016, no Rio de Janeiro, o Grupo Raiz Educação atua no mercado educacional prestando educação de excelência e formação integral. Atualmente, o grupo conta com 14 marcas, 39 unidades e possui mais de 20 mil alunos em diferentes estados do Brasil. No mercado gaúcho, a Raiz é dona do Unificado e do Colégio Leonardo da Vinci.