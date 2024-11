Colégio Leonardo da Vinci mudará para prédio do IPA em 2025

A partir do próximo ano, o prédio histórico que abrigava o Centro Universitário Metodista IPA, no bairro Rio Branco, na região central de Porto Alegre, será a sede da unidade Alfa do Colégio Leonardo da Vinci, do grupo Raiz Educação. A expectativa da direção é que o espaço já esteja aberto para receber os alunos no início do ano letivo, em 17 de fevereiro.



“Estamos contentes com a mudança, embora tenha acontecido de forma inesperada e rápida. Os arquitetos da nossa empresa já chegaram do Rio de Janeiro para avaliar as necessidades de melhorias e modernizações, respeitando as condições de ser um prédio tombado”, destaca a diretora da unidade Alfa, Márcia Andréa.

Inaugurada em 1993, a unidade será transferida pela primeira vez. “A história do novo lugar é muito importante para nós, uma escola que prima pelo conhecimento, pela valorização da história e tradição. O lugar e a proposta pedagógica estão combinados”, comemora a diretora. Atualmente, a Alfa atende 880 alunos, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, e conta com 75 funcionários.



O novo endereço, onde operava o IPA, conta com uma área de mais de 15 mil m², com laboratórios de práticas exploratórias, um auditório para 400 pessoas, além da biblioteca com mais de 500 m². “Iremos com toda nossa sede. Não esperávamos que seria uma decisão tão rápida, estávamos, inclusive, construindo um prédio para ampliarmos o atendimento aos alunos”, reforça Andréa. Já o destino do atual espaço, na rua Cabral, ainda não foi definido. Reuniões para tratar do assunto serão realizadas na próxima semana.

A mudança é resultado do leilão de parte dos bens da Rede Metodista, realizado no começo desta semana. Além do IPA, a empresa gaúcha Dallasanta, em parceria com o grupo Raiz Educação, arrematou, por R$ 33 milhões, o Colégio Metodista União, de Uruguaiana, e o fundo de comércio do Colégio Metodista Americano, também na Capital.



O termo de arrematação que homologa a venda de bens da Rede Metodista, em um processo de recuperação judicial, foi assinado pelo Juiz de Direito da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, Gilberto Schäfer, nesta sexta-feira (8).