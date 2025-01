Edital de projeto da ponte Rio Grande-São José do Norte pode ser lançado até fevereiro

Esperado há décadas pela população gaúcha e previsto inicialmente para dezembro de 2024 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o projeto de ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte, na Região Sul do Estado, deve dar um passo importante ainda nos primeiros meses deste ano. A informação foi revelada pelo presidente da Comissão Regional Pró-Ponte, Jair Rizzo, em um documento enviado à reportagem.

Assinado por Jimmy Mendes, chefe de Gabinete da Diretoria-Geral do Dnit, o texto aponta que a autarquia está concentrando esforços para finalizar o edital já no primeiro bimestre deste ano.

No entanto, o órgão, ao falar com a reportagem, deu a previsão de que o edital seja publicado até junho de 2025, ou seja, no primeiro semestre. Segundo a autarquia, o projeto está em fase de elaboração e o atraso ocorrido em 2024 foi devido a ajustes administrativos internos.

Recentemente, o Jornal do Comércio destacou a desconfiança de moradores em relação à concretização da obra, que é considerada essencial para a região. Atualmente, a travessia entre as cidades é feita por balsas e lanchas, com custos considerados elevados: veículos de passeio pagam cerca de R$ 50,00 por trajeto, enquanto caminhões podem desembolsar até R$ 500,00 para atravessar o canal. Esse histórico de atrasos tem alimentado o ceticismo da população local.

Quando publicado, o edital trará especificações técnicas, custos e prazos, além de estabelecer os critérios para a seleção da empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto executivo, com limite de até dois anos após a assinatura do contrato. O Dnit informou que cerca de R$ 10 milhões já estão reservados para essa etapa inicial.

Para Jair Rizzo, a ponte é um marco essencial para o desenvolvimento da Zona Sul. Além de atrair turistas e ampliar o potencial do Porto de Rio Grande, a obra oportunizará a redução de custos logísticos para caminhões que utilizam a BR-101. “Estamos falando de um novo ciclo de desenvolvimento para toda a região”, destaca.

Ainda não há definição sobre o ponto exato para a construção da ponte, mas a tendência é de que ela tenha 3,8 km de extensão em linha reta, ligando o Clube de Regatas Rio Grande, na avenida Honório Bicalho, ao Arroio do Laracha, em São José do Norte.