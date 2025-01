Festival de música em Pelotas anima movimento de bares e hotéis

Festival Internacional Sesc de Música A 13ª edição do, que acontece em Pelotas de 20 a 31 de janeiro de 2025, promete movimentar a cidade com apresentações de artistas renomados de diversas partes do mundo.

Com a chegada de centenas de visitantes, o evento fomenta diretamente a economia local. "Desde o ano passado, já recebemos uma procura significativa por informações e reservas, com aumento de 20% a 25% na demanda dos hotéis", destaca Felipe Stigger, gerente de hotel. Stigger salienta que o estabelecimento se prepara anualmente para o aumento da demanda em função do festival, montando um tarifário específico para o evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

A expectativa também é de impacto no transporte. A Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel) projeta um aumento de até 30% no fluxo de passageiros durante o festival, conforme afirma Afrânio Ávila, diretor-presidente da Eterpel. Em dezembro, a rodoviária registrava uma média de 4 mil passageiros por dia.

O festival também é uma oportunidade de fortalecer o comércio local. Restaurantes, bares e lojas se beneficiam do aumento do fluxo de turistas e moradores que participam das atrações espalhadas pela cidade, com atividades musicais ao ar livre, no Centro Histórico e outros bairros de Pelotas.

O evento, que já é reconhecido como um dos maiores de música de concerto da América Latina, traz uma programação diversificada em teatros, praças, igrejas, o Mercado Público e até na Praia do Laranjal, com acesso gratuito ao público.

Além de oferecer shows de alta qualidade, o festival também contribui para a capacitação musical. Mais de 50 professores do sistema Fecomércio Sesc promoverão cursos de especialização para bolsistas do Brasil e de outros países da América Latina.