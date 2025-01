Fechado há 14 anos, Theatro Sete de Abril precisa de R$ 5 milhões para reforma

O Theatro Sete de Abril, localizado em Pelotas, enfrenta desafios significativos para voltar a abrir suas portas ao público. O primeiro teatro inaugurado no Rio Grande do Sul, e um dos mais antigos do Brasil, está fechado desde 2010 por problemas estruturais e de segurança. Após 14 anos de espera, ainda são necessários cerca de R$ 5 milhões para que o espaço seja restaurado e volte a receber espetáculos e eventos culturais.

Durante uma visita técnica realizada na manhã de quarta-feira (15), o prefeito Fernando Marroni (PT) e a secretária de Cultura, Carmem Vera Roig, apresentaram um panorama sobre as pendências que impedem a reabertura.

Entre as principais necessidades estão a complementação do sistema de climatização, a finalização da rede elétrica e a instalação de equipamentos de som e iluminação cênica. A cobertura do prédio também requer atenção, com serviços de reparo e instalação de telhas, rufos e calhas em processo licitatório. Além disso, a acessibilidade precisa ser aprimorada, com adequação do passeio público e instalação de grades de segurança nas lajes técnicas.

Segundo o prefeito, o Theatro Sete de Abril não é apenas um espaço cultural, mas também um equipamento de grande valor histórico e turístico. “Por si só, já tem valor de visitação para o turismo, mas as manifestações culturais que vão acontecer no teatro são muito importantes para este programa de integração do turismo de eventos, turismo cultural e o turismo comercial aqui da nossa cidade", avaliou, em entrevista concedida durante a vistoria. Marroni garantiu que a recuperação do teatro é prioridade em sua gestão.

A secretária de Cultura, Carmem Vera Roig, também enfatizou a importância de concluir as obras. Ela anunciou que o mobiliário de plateia e camarotes, aguardado para março, poderá sofrer atrasos devido à necessidade de limpeza do forro. Segundo o site da prefeitura de Pelotas, a Secult está mobilizando outras secretarias e a Procuradoria-Geral do Município para acelerar os processos e garantir a reabertura do teatro o mais breve possível.

Inaugurado em 1831, o Theatro Sete de Abril é um dos símbolos mais importantes da história cultural de Pelotas. Sua reabertura é aguardada não apenas pela comunidade pelotense, mas também por artistas e visitantes de todo o país. A expectativa é que, após a conclusão das obras, o espaço volte a ser palco de grandes manifestações culturais, reafirmando seu papel como um dos principais patrimônios culturais do Brasil.