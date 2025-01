Bagé terá primeira mulher trans atuando no Executivo municipal

A artista plástica Marcela Meirelles será a primeira mulher trans a ocupar um cargo no Poder Executivo de Bagé. Ela será nomeada diretora da Casa de Cultura Pedro Wayne e terá a missão de coordenar as políticas de artes visuais do município, gerindo também a Galeria Edmundo Rodrigues, localizada no subsolo do Palacete Pedro Osório.

“Um povo sem cultura não tem memória”, afirmou Meirelles, reforçando sua visão sobre a importância de aproximar a arte da população. Reconhecida por sua trajetória como artista plástica desde 2015, ela já participou de mostras individuais e coletivas, além de atuar na área de produção cultural.

“Uma casa de cultura é feita para o povo. A arte visual carrega o belo, o histórico e os protestos. Ela aproxima as pessoas e as ajuda a entenderem o mundo”, destacou. Marcela também aponta a necessidade de democratizar o acesso à arte, combatendo sua elitização. “Aqui no município, a arte ainda é vista de forma muito elitizada. Mas ela deve ser popular, acessível, para que todos tenham contato e possam se identificar com ela”, explicou.

Meirelles também defende melhores condições para os artistas. “O artista precisa de espaços para expor e vender seu trabalho, para sobreviver da sua arte. Essa será uma das minhas batalhas”, afirmou.

Em um cenário de crescente representatividade, Meirelles, que é formada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, se junta a outros marcos históricos para a população trans no Rio Grande do Sul. Em 2024, o número de pessoas trans eleitas para cargos públicos cresceu no Estado, refletindo políticas de diversidade e maior conscientização social. A nova gestora planeja inaugurar sua gestão justamente com a celebração do Dia da Visibilidade Trans.

Nesse sentido, Bagé também celebrou outro marco na representatividade de grupos sociais, com a posse, na terça-feira passada (7), de Ana Paula Moreira (PT), a primeira mulher surda a ocupar uma vaga no Poder Legislativo em Bagé.

Guilherme Monteiro assumirá direção do Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé

Na terça-feira (14), a prefeitura bageense também havia anunciado o nome de Guilherme Monteiro para a direção do Instituto Municipal de Belas Artes (Imba), que tem como meta aumentar o número de alunos, alcançando, também, os bairros, criar novos cursos e desenvolver projetos pensados por artistas para a classe artística. Monteiro assume a tarefa de gerir e reforçar a imagem da instituição que forma artistas em Bagé há 104 anos.

Monteiro tem diversas formações e atuações profissionais, dentre as quais a de jornalista, artista, escritor, músico e produtor de eventos.