Pelotas recebe 13º Festival Internacional Sesc de Música

Entre os dias 20 e 31 de janeiro, a cidade de Pelotas (RS) recebe um dos principais eventos de música de concerto da América Latina: o Festival Internacional Sesc de Música. Em sua 13ª edição, o evento irá reunir dezenas de apresentações artísticas, em diversos espaços culturais, como teatros, praças, igrejas, o Mercado Público e a Praia do Laranjal. O acesso do público é gratuito para todos os espetáculos. Especialmente no caso das apresentações marcadas para o Theatro Guarany (rua Lôbo da Costa, 849), será necessário reservar os ingressos, que estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (15) pelo site do Festival ou na bilheteria do teatro – neste caso, em horário comercial (segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h). Também no dia de cada concerto, a partir das 18h, serão disponibilizadas algumas entradas (em número limitado) na recepção do Theatro.

O projeto, que é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, promove, ainda, cursos de especialização musical conduzidos por um quadro de 50 professores – músicos renomados de diferentes partes do mundo – que compartilham seus conhecimentos com um grupo de mais de 350 jovens alunos. São bolsistas selecionados de 19 estados do Brasil e do Distrito Federal, além de países vizinhos como Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Porto Rico e Uruguai. O evento inicia às 18h do dia 20 (segunda-feira), com um Cortejo Musical no Largo do Mercado Público. Na sequência, às 20h30min, haverá apresentação da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, com o espetáculo Sons do Mundo, no Theatro Guarany.

Entre os destaques da programação deste ano (disponível na íntegra no site do evento), está a apresentação da orquestra uruguaia La Ventolera, que se apresenta no Theatro Guarany no dia 22 (quarta-feira), com um repertório que mescla a música instrumental com o tambor de candombe. No dia seguinte (23), o conjunto também participará do espetáculo Ecos da Charqueada – em raízes e ritmos, com direção artística e musical de Alexandre Mattos, na Charqueada São João, ao lado dos grupos locais Kako Xaxier e a Tamborada, Preto de Sapato, e da performance da Cia de dança Daniel Amaro. A atração celebra a herança afro-latina de Pelotas, resgatando as memórias e os ritmos da história das charqueadas, propondo um encontro entre sons e movimentos que exaltam as raízes afro-brasileiras e a cultura do Sul do Brasil.

Outro destaque é o show Sul em concerto, um tributo à resiliência e ao espírito de união do povo gaúcho após as enchentes que abalaram o Estado, em maio de 2024. A apresentação da orquestra conduzida pelo maestro Evandro Matté, diretor artístico do Festival, ocorrerá às 20h do dia 25 (sábado), em um palco montado na areia da Praia do Laranjal, região que sofreu com alagamentos, apresentando um repertório de canções da música gaúcha e de suas influências latinas, como Céu, sol, sul, terra e cor; Merceditas e Castelhana. O espetáculo conta ainda com a participação especial dos cantores Loma Pereira, Daniel Torres e Shana Müller.



Também no Theatro Guarany, às 20h30min do dia 21 (terça-feira)o público ainda poderá conferir o espetáculo Reciclagem Instalação Sonora do Grupo Experimental de Música (GEM), que propõe fazer som através de materiais reciclados. O show performático conta com instrumentos como canos, panelas e diversos outros itens, buscando chamar a atenção aos valores da preservação ambiental.



Como é tradição há várias edições, membros das Orquestras Jovens do Sesc de dez estados do País estarão na cidade para vivenciar o evento. O oriundos de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Roraima, Sergipe e do Polo Socioambiental Sesc Pantanal (MT), os alunos instrumentistas realizarão uma apresentação especial com regência do maestro Geovane Marquetti, acompanhados de alunos da Orquestra Estudantil do Areal e Municipal de Pelotas., às 20h30min do dia 29 (quarta-feira). Ao todo, a 13ª edição do Festival contará com mais de 60 apresentações musicais.