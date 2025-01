Projeto executivo de ponte entre Rio Grande e São José Norte terá licitação até dezembro, prevê Darlene

ponte que ligará os municípios de Rio Grande e São José do Norte, separados pela Lagoa dos Patos, deve ser licitado até o fim de 2025, espera a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira O projeto executivo da futura obra da, separados pela Lagoa dos Patos, deve ser licitado, espera a prefeita de Rio Grande,. “Estamos todos na expectativa", admitiu a gestora.

A construção da ponte é considerada estratégica não apenas para facilitar a mobilidade entre os dois municípios, mas também para impulsionar o turismo e o setor portuário da região. Segundo Darlene, em declaração exclusiva ao Jornal do Comércio, a iniciativa é essencial para "melhorar a infraestrutura do nosso porto e abrir novas frentes de desenvolvimento do outro lado, em São José do Norte, com calado natural."

balsa que liga os dois municípios.

Agora, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o foco é a licitação para a etapa inicial de elaboração do projeto, que foi prometida para o fim de 2024 Atualmente, a ligação é feita pela via fluvial, com umaAgora, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o foco é a licitação para a etapa inicial de elaboração do projeto,, mas ainda não foi lançada pelo órgão.

O prazo para a entrega deste item é de dois anos, a partir da assinatura do contrato pela empresa vencedora da etapa inicial. "É um processo passo a passo, mas acreditamos que estamos mais próximos do que nunca de ver essa ponte se tornar realidade", vislumbrou a prefeita.

Darlene também reconheceu o apoio do deputado federal gaúcho Alexandre Lindenmeyer (PT), ex-prefeito de Rio Grande, que tem articulado agendas em Brasília para acelerar o andamento do projeto. "Eu sempre brincava na campanha que ele seria meu embaixador em Brasília, e é isso que ele tem feito, nos ajudando muito junto aos ministérios", disse Darlene.

Além dos benefícios econômicos e logísticos, a ponte tem um peso histórico e simbólico para os habitantes. "Sabemos que essa é uma história antiga, mas agora estamos muito mais adiantados", concluiu Darlene.

Conforme veiculado pelo JC em novembro, a ligação entre os municípios representa para a população local uma realização esperada há décadas. Jair Rizzo, presidente da Comissão Regional Pró-Ponte, destaca a magnitude desse projeto para o desenvolvimento da Zona Sul do Estado. "A importância disso é imensurável. Estudos apontam que a ponte atrairá mais turistas de países vizinhos e ampliará o potencial portuário de Rio Grande. Estamos falando de um novo ciclo de desenvolvimento para toda a região", enfatiza.

No transporte por balsas, atualmente um veículo de passeio paga cerca de R$ 50,00 por travessia, enquanto caminhões podem desembolsar até R$ 500,00 para cruzar o canal. A passagem de pedestres, por sua vez, é realizada por lanchas, com tarifa de R$ 6,50, custo que a associação classifica como elevado.

Até o momento, não há definição sobre o ponto exato em que será construída a ponte, mas a tendência é que ela tenha 3,8 km de extensão em linha reta desde o Clube de Regatas Rio Grande, na avenida Honório Bicalho até o Arroio do Laracha, em São José do Norte.