Edital de licitação da ponte Rio Grande-São José do Norte sai ainda em 2024

A tão aguardada ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte, na Região Sul do Estado, está cada vez mais próxima de sair do papel. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o edital de licitação para o projeto executivo da ponte que ligará os dois municípios será publicado até o final deste ano no Diário Oficial da União.

A publicação trará especificações técnicas, custos e prazos, com o objetivo de assegurar uma execução que siga o planejamento. Além disso, estabelecerá todos os requisitos para a escolha da empresa responsável pela obra. Será a partir da publicação que as interessadas poderão se credenciar para participar da concorrência.

De acordo com o Dnit, aproximadamente R$ 10 milhões já estão reservados para a etapa inicial de elaboração do projeto. Posteriormente, a empresa que vencer a licitação terá um prazo de dois anos, a partir da assinatura do contrato, para desenvolver o projeto executivo.

Para a população e lideranças da região, essa ligação representa mais do que uma obra de infraestrutura: é uma realização esperada há décadas. Jair Rizzo, presidente da Comissão Regional Pró-Ponte, destaca a magnitude desse projeto para o desenvolvimento da Zona Sul do Estado. "A importância disso é imensurável. Estudos apontam que a ponte atrairá mais turistas de países vizinhos e ampliará o potencial portuário de Rio Grande. Estamos falando de um novo ciclo de desenvolvimento para toda a região", enfatiza.

Atualmente, a travessia entre as duas cidades por veículos é realizada através de balsas, serviço que Rizzo classifica como "precário, de má qualidade e extremamente caro". Segundo ele, um veículo de passeio paga cerca de R$ 50,00 por travessia, enquanto caminhões podem desembolsar até R$ 500,00 para cruzar o canal. A passagem de pedestres, por sua vez, é realizada por lanchas, com tarifa de R$ 6,50.

"Esse custo elevado impacta o transporte de cargas para o Porto de Rio Grande, especialmente pela BR-101. Com a ponte, seria muito mais rápido e barato para os caminhões utilizarem essa rota até o porto e, talvez, nem se faça necessária a construção de outro porto no Rio Grande do Sul", explica.

Até o momento, não há definição sobre o ponto exato em que será construída a ponte, mas a tendência é que ela tenha 3,8 km de extensão em linha reta desde o Clube de Regatas Rio Grande, na avenida Honório Bicalho até o Arroio do Laracha, em São José do Norte.