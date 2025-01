Escola Vera Cruz tem 10 alunos com notas acima de 900 na redação do Enem

resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados nesta semana. Localizada no Vale do Rio Pardo, a Escola Estadual de Ensino Médio Vera Cruz comemora o resultado no exame, 10 alunos da instituição obtiveram notas acima de 900 na redação.



A nota da redação vale 20% da nota final dos estudantes. Em 2024, o tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Conforme o diretor da EEEM Vera Cruz, Carlos Jardel Henn, essa não é primeira vez que a escola registra bons resultados. Na edição anterior, em 2023, 16 estudantes tiveram a nota da redação acima de 800, número que aumentou para 23 na última prova.

“Nosso objetivo não é conseguir destaque, mas sim que o estudante aprenda. Sempre tentamos organizar a escola da melhor forma possível e pensamos em como suprir as dificuldades”, reforça o diretor. De acordo com ele, “a organização do ambiente escolar mostra aos alunos que eles também precisam se dedicar”.



A cidade de Vera Cruz conta com 26.7 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. A escola é a única da rede pública do município com ensino médio e, consequentemente, recebe estudantes de 10 escolas diferentes. “Trabalhamos com diferentes realidades, estudantes da periferia, do centro. Alunos com realidades sociais e econômicas distintas”, conta o diretor.



Ao todo, a escola conta com 800 estudantes. Destes, 150 estavam no terceiro ano ao longo de 2024. Pela primeira vez, o governo do Rio Grande do Sul implementou aulas de redação para estudantes do segundo e terceiro ano.

“Conseguimos fazer um trabalho diferenciado, sempre mostrando a importância da estrutura do texto, mas a necessidade de estarem atentos às questões da atualidade”, conta a professora Daniela Freitas Torres. Ao longo do ano, foram realizadas várias redações com temas variados.



Como estratégia, a professora Brenda Cardoso optou por explicar aos alunos o que, de fato, conta na avaliação da redação do Enem. No primeiro momento, redações nota mil foram analisadas. Posteriormente, a estrutura. “Construímos juntos uma boa introdução, quase uma tabela”, explica Brenda.



O processo se repetiu com o desenvolvimento, argumentação e conclusão. “Construímos um livro de repertório. Cada um criou o seu para cada eixo temático. Foi um trabalho de análise minucioso e levou bastante tempo”, conta. De acordo com ela, as correções também eram detalhadas, com explicações e as competências do Enem. “Foi algo que eu mesma precisei aprender. Fiz a correção como um corretor do Enem faz. Não há uma fórmula mágica, mas não tem como negar que há uma estrutura e o aluno precisa compreender isso”.



As aulas de Língua Portuguesa também foram fundamentais na visão tanto das professoras quanto da direção da escola. Uma das apostas é a cobrança da boa escrita também em outras disciplinas, além de redação e língua portuguesa. Conforme o diretor Carlos Jardel Henn, a secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) tem auxiliado com a distribuição de material para qualificação do ensino.

Confira a lista de alunos com notas acima de 900

Giovana Wagner - 960

Aléxia Gabriele Alves - 960

Nathalia Anieli Flores Borba - 940

Yasmim Camilly Dutra da Silva - 920

Matheus Lara - 920

Giseli Luiza Silva Norinha - 920

Douglas Vitor Cobalchini - 920

Bernardo Rocha de Souza - 920

Sofia Eduarda Kussler - 900

Débora Inês Deufel - 900

(Fonte: Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul)