Senac-RS oferece mais de 4,7 mil vagas gratuitas de cursos técnicos

O Senac-RS está com mais de 4.742 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos presenciais e Ensino a Distância (EAD). A iniciativa faz parte do programa Senac de Gratuidade (PSG), lançado nesta terça-feira (8) pelo Senac-RS. As vagas abrangem áreas no setor de comércio de bens, serviços, saúde, turismo e negócios.

As inscrições começaram nesta terça e podem ser realizadas até o dia 27 de abril no site do Senac (www.senacrs.com.br). Das 4.742 vagas oferecidas no programa, 2.935 são na modalidade presencial e 1.807 em EAD. As aulas estão previstas para começar no dia 13 de maio em três turnos - manhã, tarde e noite. Já os cursos EAD oferecem maior flexibilidade de horários permitindo que o aluno organize seus estudos de acordo com a sua disponibilidade.

Os candidatos devem atender a alguns requisitos básicos como idades mínima de acordo com o curso escolhido (entre 16 e 18 anos) e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Já para os cursos específicos, como as especializações na área de Enfermagem, é necessário ter concluído o curso técnico na área. As vagas presenciais estão disponíveis em 39 municípios, incluindo Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria e Canoas. As opções EAD podem ser acessadas de qualquer localidade, com exceção do curso Técnico em Guia de Turismo, que realiza atividades presenciais.

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, disse que o Programa Senac Gratuidade tem a proposta de que mais pessoas se capacitem, ampliem seus horizontes e conquistem melhores oportunidades profissionais. "O Senac tem desempenhado um papel essencial nessa jornada, oferecendo não apenas qualificação técnica, mas também uma visão de futuro, inovadora e inclusiva", destaca. Bohn diz que a educação profissional tem o poder de transformar vidas e impulsionar o crescimento pessoal e econômico da sociedade.

Segundo Sidinei Rossi, gerente de Educação Profissional do Senac/RS, os cursos terão entre 800 e 1.200 horas de aula, com exceção da área da Saúde por conta dos estágios. "É uma iniciativa que atualmente beneficia mais de 35 mil pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos federais", comenta. Os cursos técnicos oferecidos, de acordo com o gerente de Educação Profissional do Senac/RS, estão alinhados às demandas do setor produtivo do Rio Grande do Sul. "As formações disponibilizadas atendem às necessidades do mercado de trabalho e preparam os estudantes para os desafios reais de suas profissões", afirma.

Rossi informa que são oferecidos 14 cursos presenciais nas áreas de TI, Turismo, Gestão e Saúde e 11 na modalidade à distância para alunos da rede pública e privada de ensino. "A nossa intenção é a qualificação profissional para a inserção do jovem ao mercado de trabalho". acrescenta. Os cursos terão duração de um ano e os alunos recebem o material gratuitamente.

Também participaram do evento de lançamento a secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, e o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva.

Vagas presenciais disponíveis

Especialização Técnica de enfermagem, em saúde da família:40

Técnica de enfermagem em unidade de terapia intensiva: 20

Técnica em enfermagem do trabalho: 55

Técnica em enfermagem em serviços de urgência e emergência: 140

Técnica em instrumentação cirúrgica: 62

Técnico em Administração: 1.018

Técnico em Comércio Exterior: 80

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas: 210

Técnico em Enfermagem: 135

Técnico em Eventos: 30

Técnico em Finanças: 167

Técnico em Guia de Turismo: 35

Técnico em Informática: 70

Técnico em Logística: 30

Técnico em Marketing: 263

Técnico em Óptica: 40

Técnico em Qualidade: 20

Técnico em Recursos Humanos: 420

Técnico em Segurança do Trabalho: 100 vagas

EAD

Técnico em Administração: 165

Técnico em Contabilidade: 297

Técnico em Desenvolvimento de Sistema: 15

Técnico em Guia de Turismo: 90

Técnico em Logística: 297

Técnico em Meio Ambiente: 190

Técnico em Qualidade: 240

Técnico em Recursos Humanos: 230

Técnico em Secretariado: 230

Técnico em Segurança do Trabalho: 16

Técnico em Transações Imobiliárias: 37

Fonte: Sistema Fecomércio/RS