Programação do Natal Luz é cancelada neste domingo

queda de um avião de pequeno porte na ERS-235, em Gramado, Natal Luz d Em razão daa programação doeste domingo (22) está cancelada. Em nota, a organização e equipe do evento manifestaram "sua profunda tristeza e pesar e se solidarizam com as vítimas e com a comunidade gramadense, abalada neste momento trágico."

Segundo os promotores do evento, o cancelamento dos shows ocorre em respeito à tragédia e como forma de colaborar com a mobilidade na cidade, necessária para atuação das autoridades.



Ficam canceladas as apresentações gratuitas na Rua Coberta e na Vila de Natal e o Grande Desfile de Natal. Informações sobre a programação da semana, a partir desta segunda-feira (23), serão divulgadas nos canais oficiais do Natal Luz.



As pessoas que adquiriram ingressos para o desfile podem solicitar o reembolso do valor ou reagendamento pelo site oficial do evento, seguindo os passos abaixo:



1) acessar o site https://natalluz.eleventickets.com;

2) fazer login;

3) chamar a atendente virtual (ícone que fica no canto inferior direito);

4) solicitar reembolso por cancelamento.



O reagendamento do ingresso será realizado conforme disponibilidade para a nova data. Espectadores que compraram ingressos em outros canais que não sejam o site oficial do evento, devem procurar o atendimento do canal onde a compra foi realizada.



O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, com Lei de Incentivo à Cultura e diversas empresas patrocinadoras. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur, Ministério da Cultura e governo federal.