Leite confirma 14 feridos e diz que não há sobreviventes entre ocupantes do avião que caiu em Gramado

Em Gramado desde o fim da manhã deste domingo (22), o governador Eduardo Leite confirmou que há, pelo menos, 14 feridos no acidente com a queda do avião na cidade serrana. Segundo ele, duas pessoas estão em estado grave devido à queimaduras.

O número de vítimas informado por ele não inclui os ocupantes da aeronave, que, em números preliminares, são nove. "Os hospitais estão atendendo as pessoas que foram atingidas no local. Infelizmente, duas delas parecem estar em estado grave por conta de queimaduras, mas a gente está também acompanhando essa situação e trabalhamos, além de tudo, para fazer o trabalho da perícia com a agilidade possível. É uma situação que exige muito cuidado, muita cautela para a remoção da estrutura da aeronave, evitando o colapso e estabilizando a área que está com muita instabilidade do prédio que foi atingido", afirmou o governador em vídeo publicado em suas redes sociais. Em coletiva de imprensa, Leite afirmou que, pelo cenário, provavelmente não há sobreviventes entre os passageiros e tripulantes que estavam na aeronave.