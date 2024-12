Avião que caiu em Gramado pertenceria a ex-presidente do Pão de Açúcar

A Infraero confirmou os dados da aeronave que caiu em Gramado na manhã deste domingo e, segundo informações da Folhapress, o avião propriedade registrada pelo empresário Luiz Claudio Galeazzi, ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar. Mas não há informações de que ele estava à bordo.

Segundo a nota, o a aeronave de prefixo PR-NDN, decolou do Aeroporto de Canela às 9h15, com destino a Jundiaí (SP), e sofreu a queda na área urbana do município de Gramado, fora do sítio aeroportuário.

"As informações sobre as causas do acidente, número de passageiros e tripulação, bem como a investigação, devem ser apuradas junto ao Cenipa – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão ligado ao Comando da Aeronáutica e à Anac – Agência Nacional de Aviação Civil" diz o texto.