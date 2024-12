Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 14 a 20 de dezembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 14 e 20 de dezembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Rede gaúcha compra 11 supermercados Nacional vendidos pelo CarrefourUma das lojas do Nacional vendidas é a de Bagé; as demais ficam em outras nove cidades. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Google Earth/Reprodução/JC.2. Trazendo um pedaço da Espanha para Porto Alegre, novo bar tem investimento de R$ 1,5 milhãoO Tapas y Besos, que fica no Cais Embarcadero, irá combinar gastronomia e drinks em um ambiente voltado à interação social. Matéria: Sarah Oliveira (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. "Cidade da aviação" planejada para Guaíba começa a sair do papelAeromot fornecerá ao RS aeronaves que agilizarão o transporte de órgãos, atendimento aeromédico, resgate e operação policial. Matéria: Eduardo Torres (Mapa Econômico do RS). Foto: Aeromot/Divulgação/JC.4. Projeto prevê construção de centro comercial na Freeway em Porto AlegreFicará para 2025 a análise, pelo Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para a construção de um centro comercial a céu aberto em terreno ao lado da Fecomércio-RS, no bairro Anchieta. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: YouTube/Reprodução/JC.5. Prefeitura pede autorização da Câmara para vender terreno ao lado do Complexo Belvedere, em Porto AlegreTerreno, vizinho ao Belvedere, será vendido pela modalidade de alienação por investidura. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.