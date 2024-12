Prefeitura pede autorização da Câmara para vender terreno ao lado do Complexo Belvedere, em Porto Alegre

área vizinha ao Complexo Belvedere, que terá shopping center, prédios residenciais e um hipermercado do Zaffari. O projeto, que data de 1995, já está com as obras em andamento Tramita no Legislativo de Porto Alegre um pedido da prefeitura para autorizar a venda de um terreno de 543,7 m2, no bairro Petrópolis, para a empresa proprietária do terreno lindeiro. Trata-se de uma, que terá shopping center, prédios residenciais e um hipermercado do Zaffari. O projeto, que data de 1995,

Caso os vereadores aprovem a proposta, o município receberá R$ 750 mil pela área, com base em avaliação feita em março deste ano. O recurso será destinado ao Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário do Município de Porto Alegre.

A modalidade adotada pela prefeitura para repassar um bem imóvel à iniciativa privada sem submetê-lo a leilão é a alienação por investidura - venda de imóveis públicos que não se caracterizam como edificáveis isoladamente.

A interessada na compra é a Montalcino - Empreendimentos e Participações Ltda, que apresentou requerimento ao Município objetivando a aquisição do imóvel. O terreno está registrado na avenida Professor Cristiano Fischer, 661, fundos, e o quarteirão é formado pelas ruas Professor Cristiano Fischer, 2504, 2505 e João Benjamin Zaffari.

A justificativa do projeto de lei, diz que "a área a ser alienada é uma sobra resultante da implantação do leito viário da Rua 2505, inaproveitável isoladamente em razão de sua configuração, o que configura a utilização do instituto da investidura para sua alienação".