Complexo Belvedere é revisto e poderá ter residencial e comercial

"No pós-pandemia, todo mundo vai querer morar por aqui", provoca Cristina Meyer Kisslinger da Silva, uma das empreendedoras do complexo Belvedere. Cristina não falou por acaso. Além de enaltecer o famoso pôr do sol que pode ser avistado da área - "a vista é maravilhosa" -, ela dá a pista da novidade que cerca um dos projetos mais aguardados em Porto Alegre em mais de duas décadas, tempo que levou a aprovação na prefeitura.

Entre as operações do complexo, há previsão de um empreendimento do Zaffari, originalmente um hipermercado. Mas o modelo está sendo reexaminado neste momento. Os setores do complexo Belvedere sob liderança de Cristina e do marido, o empresário do setor de urbanização André Meyer da Silva, diz que os empreendimentos passam por revisão.

O projeto previa duas torres corporativas e um shopping center. "As duas torres comerciais e o shopping estão sendo reestruturados em função das mudanças de mercado", avisa Meyer.

"Vai ser um projeto de uso misto, com comercial e residencial. Estamos estudando neste momento o que mudar", informa o empreendedor.

Os empreendedores encomendaram estudos para modelar o futuro complexo com três grupos da área de incorporação imobiliária, entre nomes do mercado gaúcho e de fora do Estado. "O que a gente está negociando vai ficar muito bom. São projetos de três interessados, tanto para o mall como para as torres", comenta o empreendedor.

A coluna buscou o Zaffari para saber dos planos, até porque a licença para obras foi emitida em meados de 2021.

O grupo disse que "informações serão posteriormente divulgadas", sem dar pistas.

Pela apuração do Minuto Varejo, a marca estaria revisando também o perfil do empreendimento. Até porque o modelo de loja de maior tamanho tem sido esvaziado, por alternativas de supermercados de vizinhança e atacarejo.

São 150 mil metros quadrados do terreno em frente à avenida Tarso Dutra, na zona Leste da Capital e parte do traçado da Terceira Perimetral. Parte da área é de preservação. As obras de infraestrutura estão quase prontas, com loteamento e abertura de ruas, sendo que duas vias vão cruzar a Tarso Dutra, conectando mais rapidamente os dois lados da região.

Projeto de iluminação com uso de LED foi aprovado e será instalado até o segundo semestre.

Um dos atrativos será um mirante, que será construído na parte mais elevada, perto da rua Cristiano Fischer.

COMPLEXO BELVEDERE: De 1985 a 2023

» 1985: donos da área idealizam tipo de uso da área.



» 2000: Projeto começa a tramitar na prefeitura, com previsão de torres, shopping center e hipermercado Zaffari.

» 2021: emitida a licença de instalação das obras em julho, prevendo torres, shopping e hipermercado. Aporte projetado de R$ 850 milhões.

» 2022: obras de infraestrutura do loteamento começam, para implantação de ruas, saneamento e iluminação. Esta etapa deve ser finalizada no segundo semestre de 2023.

» 2023: empreendedores encomendam estudos para shopping e torres. Zaffari não detalha intenção sobre área promete dar informações.