Banco de sangue do HPS está com estoques críticos e precisa de doações

A prefeitura de Porto Alegre divulgou, nesta quarta-feira (18) que o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) segue com estoques críticos e necessita de doações de sangue. Segundo o comunicado, nos portais da prefeitura, os tipos mais necessitados são especialmente do tipo O, tanto positivo quanto negativo. Nesta terça-feira (17), o estoque total está em apenas três bolsas de sangue.

O fim de ano e principalmente os meses de dezembro e janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são o período mais crítico referente à disponibilidade de sangue. Esta época é marcada pela diminuição no número de doações, por férias e viagens. Junto disso, há um acréscimo de demanda pelo aumento de acidentes em estradas.

Para doar, as pessoas devem preferencialmente fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 3289-7658 (WhatsApp). O banco de sangue funciona das 8h às 12h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e das 13h às 17h, nas terças e quartas-feiras, no segundo andar do HPS, no Largo Teodoro Herzl, s/nº - Bom Fim. O local tem capacidade para atender de 16 a 20 pessoas por dia.

O material, conforme a prefeitura, é coletado e rigorosamente testado, e o processamento do sangue é feito no Hemocentro do Estado.

Condições para doar sangue