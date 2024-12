CatSul coloca mais viagens do catamarã por causa da paralisação de ônibus

mais dois horários de viagens do catamarã na manhã desta segunda-feira (16) para suprir a demanda de passageiros devido à



De acordo com a assessoria da CatSul, a empresa pode, em caso de necessidade, colocar mais horários do catamarã para fazer o trajeto. A paralisação dos funcionários das empresas de ônibus pegou muitos usuários de surpresa, nesta manhã chuvosa, o que resultou em paradas lotadas e grande desinformação.

Grande fila foi formada por usuários dos barcos

Na estação do catamarã, em Guaíba, se formou uma fila enorme com as pessoas que recorreram a esse meio de transporte para poder vir para a Capital. A manifestação dos motoristas nas primeiras horas da manhã impediu que grande parte dos ônibus fizessem as linhas normais do período. Os manifestantes foram para as garagens reivindicar reajuste salarial. Segundo os profissionais, o reajuste deveria ter ocorrido em junho de 2024, data-base da categoria.