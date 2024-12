Rodoviários da Região Metropolitana fazem paralisação na manhã desta segunda-feira

A segunda-feira (16) começou tumultuada para os usuários dos ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre. O motivo foi a greve da categoria, que parou os serviços por tempo indeterminado. O ato atinge as cidades de Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Canoas, Gravataí, Guaíba e Camaquã (que faz parte do sindicato).

De acordo com o sindicato da categoria, STTRG, o objetivo é reivindicar reajuste salarial, que não ocorre desde junho de 2024, data base da categoria. Por nota, os transportadores alegam que o “jogo de empurra e empurra entre seguimento patronal e governo do Estado faz com que trabalhadores fiquem sem ser atendidos nas questões salariais”.

Ainda segundo a entidade, “as lideranças estão nas garagens tratando do comando que poderá levar a uma greve, já que a patronal não vem manifestando a intenção de estabelecer entendimento entre classe trabalhadora e empresariado”.