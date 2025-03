Obras de recuperação da via da Trensurb alteram operação no metrô

A partir de sábado (22), o trabalho de reconstrução da via férrea da Trensurb chega ao trecho entre as estações Farrapos e Mathias Velho, causando alteração na operação dos trens. A empresa garante que o serviço é essencial para garantir a segurança das viagens e a durabilidade da infraestrutura do metrô, devendo seguir ao longo dos próximos seis meses.

A fim de assegurar o progresso contínuo das obras, o serviço de transporte será complementado, no trecho entre as estações Mathias Velho e Mercado, pelo uso de ônibus em horários específicos: após às 20h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 5h às 23h. Essa medida permitirá a realização das intervenções, buscando minimizar o impacto no dia a dia dos usuários.



Vale lembrar que a via férrea foi severamente atingida pela enchente de maio de 2024, em vários trechos, em Canoas e Porto Alegre. Por isso, explica a Trensurb, no decorrer dos próximos meses, serão ainda necessárias intervenções para recuperação desses segmentos da ferrovia. Os trabalhos no trecho entre as estações Mercado e Farrapos encontram-se em fase final de execução, o que permite que se iniciem os serviços no segmento entre a Farrapos e Mathias Velho.



A Trensurb divulgará amanhã (21) mais detalhes sobre o funcionamento dos trens e ônibus a partir do próximo sábado.