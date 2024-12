Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 7 a 13 de dezembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 7 e 13 de dezembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Chef abre restaurante inspirado na região da Toscana em casarão no Moinhos de VentoCom insumos italianos, empreendimento busca oferecer uma experiência gastronômica completa para a clientela em Porto Alegre. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Nathan Lemos/JC.2. Empreendedora que perdeu negócio na enchente abre loja no Moinhos de Vento com foco em chocolates bean-to-bar e marcas premiadasInspirada em lojas do Japão, a Just Chocolate oferece chocolates produzidos em pequenos lotes, com rastreabilidade de origem e açúcar orgânico. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Nathan Lemos/JC.3. Novo Ensino Médio amplia horas destinadas à Formação Geral BásicaEm menos de cinco anos, Ensino Médio brasileiro passa por duas reformas. Matéria: Fabrine Bartz. Foto: Luiza Prado/Arquivo/JC.4. Cartaz em esquina de Porto Alegre garante que faz qualquer conserto na casaO colunista Fernando Albrecht conta o que vê de curioso e interessante em suas andanças por Porto Alegre. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Gilberto Jasper/Divulgação/JC.5. Escola no Menino Deus é evacuada após ameaça de bombaEscola Projeto fica na avenida Ipiranga em Porto Alegre. Matéria: Arthur Reckziegel. Foto: Reprodução/Instagram/JC.