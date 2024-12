Escola no Menino Deus é evacuada após ameaça de bomba

A Escola Projeto que fica no bairro Menino Deus e atende estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental teve de ser evacuada na manhã desta quarta-feira (11) após uma ameaça de bomba no local. Esta ameaça veio através de uma ligação anônima.

A ocorrência ainda está em andamento e conta com a presença do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no local. As viaturas chegaram no local por volta das 10h25min da manhã.

De acordo com a diretora da Instituição Neca Baldi, as crianças foram deslocadas para um espaço ao lado em segurança. "As autoridades já fizeram uma varredura inicial. O esquadrão antibombas já está chegando para fazer uma vistoria final para que haja uma normalização e liberação do prédio", relatou.

De acordo com a Brigada Militar, até o momento nenhum artefato explosivo foi encontrado nas dependências da escola.