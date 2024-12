Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 30 de novembro a 6 de dezembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 30 de novembro e 6 de dezembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. MetSul prevê Ciclone Bomba para o Rio Grande do SulBoletim da MetSul Meteorologia anunciou o processo de formação de um ciclone bomba. Matéria: Redação. Foto: Arte/Edmar Souza/JC.2. Buffet de à la minuta abre na Cidade Baixa com foco na praticidadeO À La Kadu busca unir buffet do clássico prato brasileiro com espaço para eventos privativos. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Defesa Civil do RS faz teste de novo alerta de desastre climático neste sábado (30)O sistema deve começar a funcionar oficialmente em todo o estado a partir de 4 de dezembro. Matéria: Folhapress. Foto: Thayná Weissbach/JC.4. Bordaza Shopping abre em 2025 na região mais valorizada de Porto AlegreO CGS vem com atributos diferenciados e alguns deles únicos no cenário de shoppings da Capital. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.5. Aberto processo para cassar armas de ex-diretor da PRFEx-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques foi ouvido em CPI. Matéria: Folhapress. Foto: Lula Marques/Agência Brasil/JC.