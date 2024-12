Colégio Farroupilha implementa sala imersiva escolar

A partir do ano que vem, os alunos do Colégio Farroupilha passam a contar com uma ferramenta exclusiva para incrementar o seu aprendizado. Em uma iniciativa inédita no Rio Grande do Sul, a escola particular implementou uma nova sala voltada para uma experiência realista e de imersão. A novidade foi apresentada para a imprensa nesta quinta-feira (5), em evento no qual também foi exibido um documentário que remonta as iniciativas da instituição de ensino durante a tragédia climática de maio.

Por enquanto, o ambiente batizado de Start Farroupilha, é usado para apresentação da escola, com uma estrutura de resgate histórico desde sua fundação. Mas, a partir de 2025, também servirá de apoio ao conteúdo pedagógico. Com projeções e áudios, o espaço proporciona experiências sensoriais que auxiliam no aprofundamento dos conteúdos apresentados em sala de aula.

“Nós vivenciamos essa experiência em uma exposição em São Paulo e pedimos à nossa equipe de tecnologia, junto com os professores, a trazer esta tecnologia para os nossos alunos. O fato de nós estarmos num ambiente com estímulo visual e auditivo, isso ajuda a fixar melhor os conteúdos”, explica a diretora do colégio, Marícia Ferri.

Entre depoimentos de educadores, estudantes e voluntários, o filme mostra como a escola mobilizou recursos e ajudou as comunidades afetadas, realizando a arrecadação e distribuição de donativos, além de criar um abrigo temporário para os desabrigados. O vídeo pode ser acessado Na oportunidade, também foi lançado o documentário “Enchente de 2024: uma lição de solidariedade”, que narra as ações realizadas pelo colégio durante a enchente.afetadas, realizando a arrecadação e distribuição de donativos, além de criar um abrigo temporário para os desabrigados. O vídeo pode ser acessado neste link.

“Fomos nos organizando da maneira que pudemos. No início, pegamos os próprios galões de água que tínhamos aqui e saímos distribuindo. Os pais de alunos e professores estacionavam seus carros aqui na frente e íamos os abastecendo de materiais e distribuindo”, contou a diretora.