Hospital Moinhos promove II Simpósio Multiprofissional sobre câncer de mama

testes genéticos e em patologia, reconstrução mamária, experiência na navegação de pacientes, preservação da fertilidade, entre outros assuntos, vão ser abordados nesta quinta-feira (31) durante o II Simpósio Multiprofissional do Núcleo Mama. O evento, presencial e online, é promovido pelo Hospital Moinhos de Vento e terá a participação de diferentes especialidades.



Maira Caleffi, chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, informa que a ideia é abrir espaços para discussão e troca de experiências sobre o tratamento, diagnóstico e suporte para mulheres com câncer de mama. "Nosso encontro vai reunir diversas especialidades, assim como deve ser o acompanhamento de uma paciente com a doença ", destaca.

Aula magna com médica da Rede D'or Hospital São Luiz/SP

O simpósio também terá uma aula magna, ministrada pela médica oncologista Laura Testa, da Rede D'or Hospital São Luiz/SP e chefe do Grupo de Oncologia Mamária no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).