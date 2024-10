ESPM encerra todos cursos de graduação no campus de Porto Alegre

A Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM) informou em comunicado oficial que decidiu encerrar todos os cursos de graduação no campus de Porto Alegre. Os cursos de pós graduação, extensão e educação executiva continuarão normalmente e serão o foco da faculdade. Essa medida não afeta os alunos já matriculados que poderão concluir seus estudos.

Segundo o comunicado, o encerramento se dá pela baixa demanda de novos estudantes e diminuição substancial no número de alunos com o passar dos anos.

De acordo com os estudantes da instituição, eles já haviam sido informados sobre o encerramento dos cursos de jornalismo, relações internacionais e design de moda desde o ano passado. Alguns meses atrás, entre dois ou três, durante reunião com representantes da ESPM foi anunciando que toda a graduação seria encerrada.

O relato do corpo discente coloca que a situação ia piorando aos poucos, com a redução do quadro de professores, diminuição de eventos e dificuldade nos acessos à equipamentos, entre outros. "Dá pra ver o desânimo no rosto dos professores, é um clima de que acabou, só estamos cumprindo tabela. Se não me engano são apenas 3 docentes no curso hoje", afirma um estudante de jornalismo.

anúncio de um novo campus em Porto Alegre Em 2023 houve o, localizado na rua Padre Chagas, porém este ainda não foi ativado. A assessoria de ESPM não soube informar sobre a utilização do novo espaço.

Pós Graduação Gratuita

Aos alunos que decidirem continuar na universidade até a conclusão do curso estão sendo oferecidos alguns benefícios, como por exemplo, a oportunidade de estudar em outras sedes da ESPM no país pagando o valor cobrando na capital gaúcha.

Além disso, serão ofertadas aos formandos bolsas de 100% em cursos de pós-graduação na instituição. As mesmas poderão ser usadas apenas no semestre subsequente à conclusão da graduação em um dos cursos oferecidos.

Comunicado da ESPM na íntegra

A ESPM informa que, em virtude da redução substancial do número de candidatos ao longo dos últimos anos - uma realidade não apenas da escola, mas já conhecida no estado - não abrirá novas turmas para os cursos de graduação em Porto Alegre. A decisão tem como propósito ajustar a oferta à demanda local.



Com isso, o campus de Porto Alegre passa a integrar o direcionamento estratégico de expansão da ESPM mantendo sua atuação local em cursos de pós-graduação, extensão e educação executiva, assim como acontece nas praças como Florianópolis, Curitiba, Goiânia e Salvador.



A medida não acarreta qualquer prejuízo aos alunos matriculados ou ao corpo docente, com a manutenção das aulas das turmas de graduação já em curso até a formatura ou transferência voluntária para os campi de São Paulo ou do Rio de Janeiro.