Jovens selecionados para o Partiu Futuro Reconstrução em Porto Alegre e Rio Grande começam a ser convocados

Os 650 selecionados para o programa Partiu Futuro Reconstrução em Porto Alegre (500) e Rio Grande (150), voltado para a contratação de jovens aprendizes no setor público, começaram a ser convocados nesta terça-feira (29). A lista com os nomes dos classificados pode ser conferida no link social.rs.gov.br/jovem-aprendiz-reconstrucao. O resultado dos demais 21 municípios gaúchos, que teve 850 estudantes contemplados, havia sido divulgado no último dia 23.Ao todo, 7,3 mil jovens se inscreveram para 1,5 mil vagas. Após a análise de recursos, foram escolhidos os que cumpriram os pré-requisitos: estar em situação de vulnerabilidade; ser egresso ou estar matriculado na rede pública de ensino; estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico); e ter sido afetado pelas enchentes recentes ocorridas no Rio Grande do Sul. O contrato terá duração de até um ano. O Partiu Futuro Reconstrução é coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes). O acompanhamento dos jovens e a execução da parte teórica ficam a cargo da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS).A iniciativa é voltada para jovens entre 14 e 22 anos incompletos. Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 786,95 (50% do salário mínimo regional na faixa 1), por uma jornada de 20 horas semanais, e vale-alimentação de R$ 550. Aqueles que precisarem utilizar transporte público também receberão vale. Os aprendizes terão todos os benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uniforme completo do programa, acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro.Ao todo, 23 municípios aderiram ao Partiu Futuro Reconstrução. As prefeituras participantes são: Canoas (250 vagas), Cruzeiro do Sul (10), Dona Francisca (10), Eldorado do Sul (60), Estrela (30), Faxinal do Soturno (10), Guaíba (90), Ibarama (10), Jaguari (10), Lajeado (50), Muçum (10), Nova Palma (10), Novo Hamburgo (100), Porto Alegre (500), Restinga Sêca (10), Rio Grande (150), Roca Sales (10), São João do Polêsine (10), São Leopoldo (130), São Martinho da Serra (10), Segredo (10), Silveira Martins (10) e Sobradinho (10).